Înalta Curte de Casație și Justiție a decis pe 16 decembrie că nu mai este nevoie de o altă măsură preventivă pentru fostul ministru al Sănătății în dosarul în care prejudiciul imputat era de 5000 de lei. Deși puteau contesta decizia și să ceară din nou controlul judiciar, care expiră în ianuarie 2025, procurorii DNA Iași nu au recurs la această cale de atac.

Astfel, DNA Iași a dat undă verde revenirii în sectia de chirurgie a lui Nelu Tătaru, printr-un document oficial, dar managerul Bogdan Popa, după ce a luat inițial act de informarea DNA și l-a repus în drepturi, a făcut un al doilea document prin care i-a interzis lui Nelu Tătaru să revină în spital.

Concret, managerul a invocat articolul 52, alin. 1, lit. b, din Legea 53/2003 din Codul Muncii, care spune că un angajat poate fi suspendat dacă este trimis în judecată. „Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului”, scrie în lege. Practic, managerul s-a prevalat de faptul că legea lasă la latitudinea lui dacă Tătaru „poate” să revină la muncă sau nu.

De ce a fost Nelu Tătaru trimis în judecată de DNA

Direcția Națională Anticorupție a anunțat pe 10 octombrie că fostul ministru PNL al Sănătății, Nelu Tătaru, este urmărit penal pentru luare de mită și are calitatea de suspect, iar la propunerea fostului președinte al PNL, Nicolae Ciucă, Tătaru a fost imediat demis de la conducerea PNL Vaslui, lucru care nu s-a întâmplat în cazurile liberalilor Mihai Chirica și Costel Alexe.

Pe 17 octombrie, după ore întregi de percheziții, procurorii DNA Iași au găsit o găină în biroul lui Nelu Tătaru de la Spitalul Dimitrie Castroian din Huși.

Pe 4 noiembrie, Tătaru a fost pus sub control judiciar până în ianuarie 2025 şi avea interdicţia de a-şi exercita profesia de medic. El a fost acuzat că a primit mită de 57 de ori. Tătaru s-a declarat nevinovat și a precizat că nu a condiţionat niciodată actul medical: „Nu am primit niciun ban. Nu am atins niciun ban. Au fost nişte provocări, dar nu i-am luat”.

Pe 12 decembrie, Nelu Tătaru a fost trimis în judecată de procurorii DNA în dosarul în care a fost acuzat că a primit mită sume între 100 şi 500 de lei, dar și alimente.

