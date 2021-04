Un procuror de la DNA a cerut, joi, la Curtea de Apel Bucureşti, mărirea pedepsei aplicate fostului primar al Capitalei Sorin Oprescu în dosarul în care acesta a fost condamnat în primă instanţă la 5 ani şi 4 luni de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, constituirea unui grup infracţional organizat şi abuz în serviciu în dosarul privind atribuirea unui contract de lucrări.

„Prin prisma funcției deținute, Sorin Oprescu a înțeles să pervertească actul administrativ. A înțeles să comită cele mai grave fapte prevăzute de Codul penal”, a spus în sala de judecată procurorul DNA, citat de Agerpres. Procurorul a cerut și majorarea pedepselor celorlalți condamnați în prima instanță.

Cererea a avut loc în cadrul ultimului termen din acest proces, urmând ca o decizie finală în acest caz să fie luată de Curtea de Apel București.

În ultimul său cuvânt în fața judecătorilor, Sorin Oprescu i-a acuzat pe procurorii DNA că nu l-au ascultat niciodată și că acuzațiile acestora se bazează pe vorbele unei persoane care a vrut să scape mai ușor. În plus, Oprescu a declarat că nu a încălcat niciodată legea.

„Niciodată procurorii DNA nu m-au ascultat. Au scris mereu că refuz să dau declaraţii. Am renunţat când am fost întrebat cai verzi pe pereţi despre ce face Băsescu. Am spus că nu am fost ales de oamenii din Bucureşti ca să ştiu ce face Băsescu. Ce nu spune DNA este că au făcut 21 de comisii rogatorii în toată lumea. Toate s-au întors fără răspunsuri. Nu am averi ascunse, nu am vile mascate, nu am averile despre care spun ei. Ce grup infracţional? Nu am făcut în viaţa mea parte din vreun grup (…)”, a declarat Oprescu.

Fără falsă modestie, voi spune că în viaţa mea eu am făcut bine oamenilor. Toate acuzaţiile ce mi s-au adus au fost făcute doar pe vorbe, pe vorbele unui om care a vrut să scape mai uşor (…) N-am încălcat niciodată legea. Sorin Oprescu, fost primar general

„Reţineţi, vă rog! Totuşi, am fost şi încă mai sunt chirurg, am fost primar general, am fost senator şi am o pregătire academică de ani buni. Nu mi s-a reproşat niciodată încălcarea legii”, a declarat acesta.

Fostul primar Sorin Oprescu a fost condamnat pe 13 mai 2020 la cinci ani și patru luni de închisoare cu executare, decizia nefiind definitivă.

91 de termene, 5 ani şi jumătate şi nicio sentință finală!



Sorin Oprescu a fost arestat pe 6 septembrie 2015, pe când se afla la al doilea mandat ca primar al Capitalei.

Înainte de termenul final care a avut loc azi, 1 aprilie, Libertatea a numărat 90 de termene în 5 ani şi jumătate şi niciun verdict. Procesul durează de 5 ani şi 5 luni.



Potrivit G4media, judecătorul nu a anunţat nici astăzi data la care va pronunța o decizie finală în acest caz.

Procurorii acuză că Oprescu a aderat la un grup infracţional organizat care, în perioada 2013-2015, a înfiinţat în administraţia locală a municipiului Bucureşti un sistem prin care operatorii economici ce doreau să primească anumite contracte din partea instituţiilor publice aflate în subordinea primarului trebuiau să remită, sub formă de mită, o parte din profitul brut realizat.

Potrivit procurorilor DNA, Oprescu a încasat pe 6 septembrie 2015, data arestării, 25.000 de euro, parte din mita ce fusese primită pentru atribuirea unui contract de lucrări la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului (CCPBPB).

Ce pedepse s-au mai dat

În același dosar în care a fost condamnat Sorin Oprescu au mai primit pedepse și Bogdan Popa (fost director al Centrului Cultural al Palatelor Brâncoveneşti şi ulterior al Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane) – 13 ani şi 4 luni închisoare; Mircea Octavian Constantinescu (fost director al Direcţiei economice din Primăria Generală) – 3 ani şi 4 luni; Florin Şupeală (fost director al Centrului Cultural al Palatelor Brâncoveneşti) – 4 ani; Claudiu Bengalici (administrator al unei societăţi comerciale) – 4 ani şi 4 luni; Cristian Stanca (fost şofer al lui Oprescu) – 7 ani şi 8 luni; Ruxandra Avasiloae (fost director general al Centrului Cultural al Palatelor Brâncoveneşti) – 2 ani şi 4 luni cu suspendare.

Foto: INQUAM Photos/ Octav Ganea

