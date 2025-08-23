Trump a declarat reporterilor: „Vom face orașele noastre foarte, foarte sigure. Chicago este un haos”. El a adăugat că Chicago „va fi următorul nostru obiectiv după asta, și nici măcar nu va fi greu.”

Președintele a lăudat activitatea Gărzii Naționale în capitala țării, menționând că este dispus să aducă și „armata regulată” dacă va fi necesar. Trump a afirmat: „Sunt cu adevărat onorat că Garda Națională a făcut o treabă incredibilă în colaborare cu poliția și că nu a fost nevoie să chemăm armata regulată, lucru pe care suntem dispuși să-l facem”.

Statutul special al Washingtonului îi oferă lui Trump mai multă autoritate pentru mobilizarea Gărzii Naționale în capitală. În alte state, aceste unități se află sub comanda guvernatorilor.

Decizia lui Trump de a trimite trupe la Los Angeles este contestată în instanță. Criticii susțin că președintele a federalizat și desfășurat ilegal Garda Națională din California pentru a reprima protestele.

Primarul din Chicago, Brandon Johnson, a declarat că orașul nu a fost notificat oficial despre noi desfășurări de forțe federale. El a calificat această tactică drept „necoordonată, nejustificată și nesănătoasă”.

Johnson a adăugat: „Desfășurarea ilegală a Gărzii Naționale în Chicago are potențialul de a exacerba tensiunile dintre locuitori și forțele de ordine, când știm că încrederea dintre poliție și locuitori este fundamentală pentru construirea unor comunități mai sigure”.

Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a criticat comentariile lui Trump pe rețelele sociale. El a descris acțiunile președintelui ca fiind o „acaparare autoritară a puterii în marile orașe” pe care cetățenii nu o doresc.

În New York, guvernatoarea Kathy Hochul a emis un comunicat în care afirmă că încercarea lui Trump de a „invoca puterea militară” prin trimiterea Gărzii Naționale „subminează eforturile semnificative depuse la nivel statal” pentru reducerea criminalității.

