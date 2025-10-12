Cele trei femei au vârste cuprinse între 20 şi 41 de ani. „În urma cercetărilor efectuate a reieşit faptul că, la data de 8 octombrie, în jurul orei 23.00, în timp ce s-ar fi aflat în incinta Spitalului Municipal Medgidia, cele trei femei – mama, de 41 de ani, şi fiicele acesteia, de 20, respectiv 21 de ani – ar fi agresat fizic şi verbal un medic al unităţii, care se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fiindu-i provocate echimoze şi escoriaţii la nivelul feţei, cauzând indignarea cetăţenilor aflaţi în spital, precum şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”, a transmis IPJ Constanța.

Totul a plecat de la faptul că un tânăr a ajuns la spital după o ceartă cu prietena sa, una dintre cele două surori, iar după investigații și punerea unei perfuzii, a fost trimis acasă de doctorița de gardă. Mama și fiicele, nemulțumite de tratamentul acordat prietenului fetei, au agresat doctorița de gardă în holul spitalului și au înjurat-o, potrivit Digi24.

„Se pare că nu prea avem ce face în cazuri de genul ăsta. Nu e ok. Bine, avem firmă de pază acum, sperăm să nu se mai întâmple în viitorul apropiat. Nu-i ok să-ți iei bătaie de la cineva sau să fii agresat de cineva și apoi, vă dați seama, după ce se întâmplă incidentul ăsta nu prea ești în regulă să consulți în continuare, rămâi un pic traumatizat”, a declarat Radu Dumitrașcu, medic șef Compartiment Primiri Urgențe Medgidia.

În urma incidentului, a fost deschis un dosar penal pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cele trei femei au fost ulterior eliberate și plasate sub control judiciar.

