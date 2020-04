De Anamaria Nedelcoff,

Scenele șocante, surprinse în imagini de martori, au durat mai bine de o oră, iar la fața locului s-au adunat zeci de jandarmi, polițiști și paramedici.

”Suntem opt frați, suntem opt frați. El (Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan – n.r.) mi-a promis că mă duce să mănânc. De ce promite dacă nu dă? El stă în cabană! Stă în cabană, mănâncă bine. Are fermă, are porci, el mâncă bine! Are miliarde!”, a strigat unul dintre bărbații care a amenințat că se sinucide.

Nici forțele de ordine nu scăpat de amenințări. În filmările prezentate de Libertatea, se vede cum unul dintre scandalagii îl amenință pe un jandarm cu moartea: „Băi, tu nu te pune cu mine, că îți dau cuțit!”

”Să steie acolo, că noi n-avem măști. Așa-i legea! Stăm doi metri distanță! Dacă te duci cu mâna pe pistol în fața mea, te bat! Îți dau un picior! Tu mă crezi? Îți dau cu piciorul!” , spune acesta, în timp ce se preface că îl lovește pe jandarm.

Mai mult, același bărbat îl amenință cu moartea și pe primar: ”Mă duc la pușcărie și mă scap de toate. Eu ți-l omor pe Ile!”

Polițiștii precizează că cei doi au fost duși la sediul Poliției Vulcan, după ce au fost coborâți de pe bloc de forțele de ordine.

”Urmează a fi sancționați contravențional atât în baza Legii 61 din 1991, pentru tulburarea linistii publice, cât și pentru încălcarea reglementărilor privind circulația in afara locuinței, prevăzute prin ordonanțe militare. Ulterior, vor fi conduși la o unitate medicală pentru un consult psihiatric”, a declarat Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara.

Totodată, procurorii au decis întocmirea unor dosare penale pe numele celor doi, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Polițiștii mai spun că nu vor scăpa nepedepsiți nici cei care au asistat la scandal.

”Prioritară a fost evitarea posibilității sinuciderii celor doi. Vor fi sancționați și cei care nu respectă ordonanțele militare în privința deplasării în afara locuinței”, precizează Bogdan Nițu.

Primarul Vulcanului, Gheorghe Ile, susține că cei doi care au amenințat că se aruncă de pe bloc de foame, ar fi plătiți de adversarii săi politici.

”Eu nu știam nimic despre cererile lor. Primăria a distribuit și astăzi aproape 100 de porții de mâncare. Cei doi vin din pușcărie, nu stai cu forme legale acolo, nu au solicitat nimic. Nu este posibil așa ceva! Au fost plătiți ca să facă tot scandalul ăsta”, a declarat, pentru Libertatea, Gheorghe Ile.

Primarul mai precizează că le va face plângere penală celor doi bărbați pentru că a fost amenințat cu moartea.

