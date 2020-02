De Viorel Tudorache,

Numărul de decese cauzate de coronavirus în China a crescut la 425, după ce autorităţile din provincia Hubei, care este focarul noii epidemii, au anunţat marţi încă 64 de cazuri de deces, relatează AFP și Agerpres.



China a acceptat ajutorul SUA în lupta crâncenă pe care o duce cu noul coronavirus, potrivit Reuters.

Deoarece școlile din China au fost închise, studenții din Hefei fac cursuri online.

