Ceilalți patru copii ai cuplului, în vârstă de 3, 4, 5 și 6 ani, au fost spitalizați pentru deshidratare, dar viețile lor nu sunt în pericol, potrivit unei surse apropiate anchetei.

Părinții au sunat la serviciile de urgență în jurul orei locale 13:00, „după ce și-au descoperit fiicele gemene, în vârstă de 15 luni, neînsuflețite în paturile lor”.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru neglijarea unui minor sub 15 ani de către un părinte, soldată cu deces.

O autopsie este programată pentru marți „pentru a determina circumstanțele morții celor două fete, explorând în special posibilitatea deshidratării din cauza temperaturii ridicate înregistrate în dormitor”, a anunțat Parchetul.

Primarul Ali Ben Yahia spune că cei doi părinți și copiii lor s-au mutat de curând în comună și erau „bine integrați”. „După ce au locuit mult timp în locuințe colective, familia s-a mutat recent într-o casă, sperând să le ofere copiilor lor un mediu de viață propice dezvoltării”, susține edilul.

Părinții, arestați, nu au antecedente penale, iar „familia nu se afla în atenția serviciilor de protecție a copilului”, potrivit Parchetului din Valenciennes.

Săptămâna trecută, nordul Franței a fost afectat de un val de căldură extremă. Cel puțin șase copii mici au murit în Franța pe fondul caniculei. Un copil de 18 luni a murit la urgențe, la Marsilia, după ce a fost găsit într-o mașină în stare de hipertermie. De asemenea, un băiat de trei ani a fost găsit mort într-o suburbie a Parisului, după ce s-a urcat în mașină și a rămas blocat. Cadavrele a doi copii în vârstă de doi și patru ani au fost găsite în mașina familiei lor, într-o parcare rezidențială.

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