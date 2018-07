O fetiță în vârstă de 12 ani și un băiat de 13 ani au primit îngrijiri medicale după ce au fost mușcați de rechini în două incidente separate petrecute în zona golfului Fire, miercuri.

Un dinte, descris ca „aparținând unui pește mare”, a fost extras din piciorul băiatului și este analizat de anchetatori.

Atacurile rechinilor asupra oamenilor sunt extrem de rare în statul american New York.

Fata, identificată drept Lola Pollina, a declarat că stătea în apă până la talie când a văzut o înotătoare de pește mare și a ieșit repede pe mal. Atunci a văzut că avea piciorul plin de sânge. 'Am văzut ceva în apropiere de mine, am simțit durerea și apoi m-am uitat mai aproape și am văzut o înotătoare și am ieșit pe mal. Am văzut că aveam piciorul plin de sânge, am mers la salvamari și ei m-au bandajat', a povestit Lola.

Ea a spus că umbra pe care a văzut-o în apă părea să aibă aproximativ 1.2 metri lungime.

La o conferință de presă care a urmat incidentelor, șeful salvamarilor de Craig Amarando a spus că băiatul care a fost mușcat, de asemenea, a fost „un băiat curajos” care era „foarte speriat”.

El a spus că rănile sale au fost bandajate, dar paramedicii care au sosit ulterior i-au scos pansamentele pentru a verifica rănile și 'nu doar au confirmat că a fost o mușcătura de rechin, dar au găsit un dinte în piciorul băiatului”.

Foto: Facebook