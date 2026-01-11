Tragedia unui băiat de 2 ani

Un copil de 2 ani, care suferea de dureri abdominale severe, a fost internat pe 17 decembrie 2025 la Spitalul Judeţean Constanța. După mai multe investigaţii, medicii i-au pus diagnosticul de volvulus intestinal cu necroză, o afecţiune gravă cauzată de răsucirea intestinelor, şi au decis să îl opereze de urgenţă.

„De când a ajuns la terapie intensivă am putut să-l vedem abia după 2 ore şi jumătate, iar doamnele care au fost cu el imediat după ce a ieşit din blocul operator ne-au spus pe un ton destul de răstit: este foarte grav!”, a declarat Valeriu Briceag, tatăl copilului.

Potrivit acestuia, în primele zile de la operaţie, medicii nu ar fi efectuat investigaţii neurologice, deşi copilul dezvoltase septicemie şi disfuncţie multiplă de organe. Tatăl susţine că, în weekend, băiatul a fost văzut doar o dată pe zi de un medic.

„Pe toată perioada zilei de sâmbătă a fost văzut doar dimineaţă de un medic, în rest doar asistenta de serviciu. Ce am observat şi ne-a atras atenţia şi nemulţumirea la această doamnă medic rezident e faptul că a oprit brusc injectomatul în care se administra noradrenalina fiind iritată de discuţia despre un posibil transfer”, a mai spus Valeriu Briceag.

Cu starea de sănătate înrăutăţindu-se, copilul a fost transferat la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti, unde, din păcate, medicii au declarat moartea cerebrală. Familia intenţionează să formuleze plângeri oficiale, potrivit avocatului lor.

O fetiţă de 6 ani, în stare critică

Un al doilea caz similar implică o fetiţă de 6 ani, internată la Spitalul Judeţean Constanța pentru o operaţie de apendicită. Familia sa susţine că intervenţia a fost urmată de complicaţii grave, care au dus la moarte cerebrală.

Florentina Iancu, mama fetiţei, a relatat momentele dramatice: „Am observat că se învineţeşte din ce în ce mai mult la faţă. A luat-o la palme, să vadă dacă are vreo reacţie, au luat-o, au dus-o în sala de operatoriu, au resuscitat-o, au intubat-o. Fetiţa s-a trezit din sedare. Doamna doctor a decis să-i scoată ventilatorul, i l-a scos şi i-a pus oxigen şi atunci a făcut edem facial şi toracic. I-a distrus şi traheea, şi stopul cardiac şi edem cerebral. De când am venit aici la Bucureşti, doctorii nu i-au dat şanse la viaţă.”

Ambele familii sunt hotărâte să depună plângeri împotriva medicilor implicaţi din Spitalul Judeţean Constanța. Reprezentanţii unităţii medicale au transmis că, până acum, nu au fost depuse reclamaţii oficiale, dar că au fost demarate verificări interne.

Cazurile ridică întrebări serioase despre standardele de îngrijire medicală şi răspunderea personalului medical. În timp ce anchetele continuă, familiile îndurerate cer răspunsuri şi dreptate pentru tragediile suferite.

tomitan 11.01.2026, 14:56

Spitalul Judetean C-ta este se afla sub jurisdictia CJ C-ta. Cine este seful CJC -ta? Unul cu BAC-ul luat la +30 ani ,facultate la privat si scapat de dosarele DNA de catre PNL. Ca sa citez un clasic covrigar de Buzau cu BAC ul luat la + 40 si facultate la Bioterra ( frate de cruce cu cel de la C-ta , in privinta educatiei) \" românii stiu ce votează\".Ce pretentii aveti?Managerul spitalului este numit pe linie politica de catre Mitroi de la PNL , ala cu BAC ul luat la 30 de ani.Vă dati seama ce fel de personaje colcaie in spitalele judetene? PS.1.Spitalul Judetean C-ta a avut probleme cu garzile , chiar ministrul a recunoscut.De ce corpul de control nu face controale sa faca curatenie? Incompetentii dati afara si coruptii pe mana justitiei.De ce DNA nu se sesizeaza?Ce asteapta DNA C-ta? 2.Când am avut șansa sa scapam de iliteratul din fruntea CJC , a intervenit Bolojan.De ce?PNL n-au alti oameni, doar iliterati si penali?O rusine de partid

