Un anunț în acest sens a făcut președintele lituanian Gitanas Nauseda în timpul unui interviu publicat miercuri de agenția de știri Baltic News Service (BNS).

Președintele Lituaniei a precizat că nu deţine informaţii cu privire la momentul sau țintele exacte ale atacurile, dar există semnale clare că sunt planificate.

„Avem astfel de semnale, pe care le primim de la serviciile noastre (de informaţii – n.r.). Acestea nu identifică în mod clar locul sau momentul, deoarece adversarul nu a finalizat planificarea, iar noi ştim doar despre planificare sau despre obiectiv”, a spus Nauseda.”

„Ar putea fi diverse mijloace menite să provoace daune fizice infrastructurii critice, orice ar putea opri funcţionarea acestor obiective”, a adăugat președintele lituanian.

Lituania – stat membru NATO care are graniţe terestre cu enclava rusă Kaliningrad şi cu Belarus, al cărei lider, Aleksandr Lukașenko, este un aliat al Kremlinului – şi-a triplat cheltuielile pentru apărare de la lansarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina pe 24 februarie 2022.

Polonia, ţară vecină, a declarat la începutul acestei luni că agenţiile occidentale de informaţii sunt îngrijorate de riscul unor atacuri ruseşti împotriva teritoriului său şi al statelor baltice.

Regimul de la Moscova a negat în mod constant că duce un război hibrid împotriva Occidentului în paralel cu războiul din Ucraina, dar evidențele îl contrazic.

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