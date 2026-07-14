Alarma s-a dat în jurul orei 8 dimineața. În momentul în care flăcările au izbucnit, în clădire – aflată într-un amplu proces de renovare și modernizare – se aflau aproximativ 200 de muncitori.

Ceea ce părea inițial un incident minor s-a transformat rapid într-un coșmar din cauza structurii interioare a imobilului.

Cum s-a răspândit focul

Conform declarațiilor oferite de purtătorul de cuvânt al pompierilor din Bruxelles, Walter Derieuw, inițial, focarul s-a declanșat la etajul al doilea al clădirii.

Deși echipele de pompieri au sosit rapid la fața locului și au reușit să stingă rapid incendiul de la acel nivel, elementul critic a fost reprezentat de puțul liftului.

Flăcările și fumul dens s-au propagat cu o viteză uimitoare prin această verticală, transformând ascensoarele într-o adevărată capcană pentru cei aflați în interior.

După eforturi intense, salvatorii au reușit să creeze o deschizătură într-unul dintre cele două lifturi care rămăseseră blocate între etaje. Din păcate, veștile din interior au fost tragice.

Brecht Speybrouck, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Muncii din Bruxelles, a confirmat prezența mai multor victime în cabina de lift, precizând că evaluarea exactă a numărului de persoane decedate este încă în desfășurare.

„Am găsit mai multe victime înăuntru”, a anunțat Brecht Speybrouck.

Oficialii se tem că toate cele șase persoane declarate dispărute – angajați de pe șantier cu care managementul nu a mai putut lua legătura – s-ar putea afla în cel de-al doilea lift blocat sau în zonele adiacente puțului, unde vizibilitatea și aerul au devenit rapid irespirabile.

Bilanțul provizoriu și mobilizarea psihologică a supraviețuitorilor

Pe lângă persoanele care și-au pierdut viața, autoritățile medicale au raportat că doi muncitori au suferit arsuri grave pe suprafața corpului.

Aceștia au primit primele îngrijiri la fața locului și au fost transportați de urgență la Spitalul Militar din Neder-over-Heembeek, unitate specializată în tratarea marilor arși. De asemenea, un pompier a avut nevoie de asistență medicală după ce a suferit un șoc termic din cauza suprasolicitării în timpul operațiunilor de stingere.

Cei aproximativ 200 de lucrători care au fost evacuați la timp din clădire au fost adăpostiți în restaurantul personalului din BruCity, centrul administrativ al orașului situat în proximitate.

Acolo, echipe speciale ale Crucii Roșii au activat un plan psihosocial pentru a le oferi sprijin de urgență celor șocați de evenimente sau care așteaptă cu disperare vești despre colegii lor.

„Aceasta este o tragedie care ne afectează profund. Gândurile mele se îndreaptă către victime, familiile și cei dragi ai acestora, către răniți și angajații care se aflau în clădire”, a transmis primarul orașului Bruxelles, Philippe Close, vizibil marcat de proporțiile evenimentului.

Ce este proiectul OXY, clădirea transformată în scrum

Clădirea OXY, cunoscută în trecut sub numele de Muntcentrum (fostul sediu central al bpost), este o structură masivă în formă de cruce, ridicată în anii ’70.

Situat în cea mai importantă zonă comercială a capitalei belgiene, imobilul trecea printr-o transformare radicală la scară largă.

Proiectul imobiliar viza transformarea vechii clădiri într-un spațiu modern, multifuncțional, care urma să găzduiască birouri de top, zone rezidențiale, unități hoteliere și un centru comercial modern.

Termenul de finalizare al lucrărilor era estimat pentru sfârșitul acestui an sau începutul anului viitor, însă această tragedie va sista pe termen nedeterminat lucrările, prioritatea fiind acum ancheta penală privind normele de securitate în muncă.

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