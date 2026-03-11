„Suntem dovada că dreapta a depășit stânga”

Cei doi provin din partide conservatoare rivale în mod tradițional cu mișcarea pentru drepturile LGBT. Basso este ales din partea partidului Frații Italiei (Fratelli dItalia), iar Bazzo reprezintă Liga. Anunțul a stârnit imediat discuții în presa italiană, mai ales pentru că vine din zona politică de centru-dreapta, care de-a lungul anilor a susținut ideea familiei tradiționale.

Primarul din Pordenone a spus că relația lor nu este doar un pas personal, ci și unul cu semnificație politică.

„Un cuplu de primari este destul de rar. Căsătoria noastră întruchipează mulți ani de atacuri din partea stângii. Departe de a stârni controverse într-un moment atât de important, trebuie spus că dreapta a depășit stânga în ceea ce privește drepturile: până de curând, acest lucru era de neimaginat”, a declarat Alessandro Basso, citat de presa italiană.

El a explicat că relația lor este una stabilă, construită în timp.

„Este o alegere care vine dintr-o relație solidă, construită în cinci ani. Viața uneori ia drumuri neașteptate și noi am ales să o trăim cu onestitate și la vedere”, a spus edilul.

Doi primari, două orașe și o relație la distanță

Cei doi conduc localități aflate la aproximativ 60 de kilometri distanță, în regiunea Friuli-Venezia Giulia. Alessandro Basso, profesor și fost consilier regional, este primarul orașului Pordenone, cu aproximativ 52.000 de locuitori, ales în funcție în 2025. Partenerul său, Loris Bazzo, este primarul localității Carlino, un oraș mic din provincia Udine, unde conduce administrația locală din 2019 și a fost reales cu un scor larg. Cei doi trăiesc împreună la Carlino și au doi buldogi francezi și două pisici, potrivit relatărilor din presa italiană.

Anunțul a generat reacții și în mediul politic. Reprezentanții Partidului Democrat din regiune au transmis felicitări cuplului, dar au amintit că legea privind uniunile civile din Italia a fost adoptată de un guvern de centru-stânga, în timp ce partidele conservatoare au votat atunci împotrivă.

„Fericirea lui Basso și a lui Bazzo poate fi un semn bun pentru numeroasele cupluri care, din cauza statutului social, a prejudecăților sau a altor motive, nu își pot trăi pe deplin dragostea, cu atât mai puțin nu o pot oficializa prin dobândirea unor drepturi și îndatoriri egale”, se arată în comunicatul transmis de Partidul Democrat.

În ciuda dezbaterii politice, cei doi primari spun că vor ca momentul să rămână, înainte de toate, unul personal.

„Căsătoria noastră reprezintă depășirea unor bariere și un semn de maturitate politică și personală”, a mai spus Basso.