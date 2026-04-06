Un martor vigilent a observat incidentul și a sesizat imediat poliția. Agenții secției de poliție Linzer Strasse au intervenit rapid și i-au reținut pe cei patru bărbați la fața locului, relatează cotidianul austriac Heute.

„Am vrut doar să dormim“, au spus aceștia în timpul în care au fost interogați. De asemenea, au susținut că ușa de la intrare era deschisă.

La ordinul Parchetului din Viena, cei patru bărbați au fost puși sub acuzare, dar au fost eliberați, scrie Heute.

Tot în Austria, în ianuarie, doi suspecți, printre care un român, ar fi pătruns prin efracție într-o locuință. Aceștia ar fi forțat un geam din bucătărie și ar fi răscolit întreaga casă în căutare de bunuri de valoare. Proprietarii au descoperit spargerea la scurt timp, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de poliție, care au verificat locuința și cu ajutorul unui câine.

Urmele de pași descoperite la locul spargerii au condus poliția către un autoturism cu numere de înmatriculare franceze, aflat în apropiere. În momentul în care agenții au încercat să controleze mașina, șoferul a demarat brusc. Poliția l-a urmat la scurt timp.

Cele două persoane din mașină au abandonat autoturismul și au luat-o la fugă. Câinele polițist „Face” a reușit să-l prindă pe unul dintre suspecți. Un român, în vârstă de 56 de ani, a fost, potrivit poliției, doborât la pământ de câine în timpul urmăririi.