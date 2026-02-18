Doi senatori s-au îmbrâncit în Parlament: „În loc să muncească, un coleg suveranist umbla să agreseze colegii”

Scandalul din Senat a izbucnit pe tema reformei sănătății. Amendamentele propuse de senatorul PSD Adrian Streinu-Cercel au stârnit controverse.

Printre prevederi: salarii majorate pentru managerii și membrii comitetului director, precum și zile libere pentru conducerea Colegiului Medicilor. Opoziția a criticat lipsa documentelor actualizate și a părăsit sala. Votul final, amânat din lipsă de cvorum – doar 66 de senatori prezenți. Și președintele Senatului, Mircea Abrudean, a fost surprins cu microfonul deschis: „Ce golani îs ăștia, mă.”

Stoiciu a explicat la Antena 3 CNN că situația a fost tensionată, fiind surprinsă de gestul colegului său din Grupul PACE. Senatoarea a spus că va sesiza Biroul Permanent în legătură cu comportamentul senatorului Fodoca.

„Deci s-a întâmplat următorul lucru: colegii noștri senatori din tabăra suveranistă au părăsit sala de plen, deși ei sunt plătiți ca să participe la dezbateri și la vot. Au părăsit sala de plen în semn de protest. Au plecat, au rămas doi dintre ei, care încălcau vădit și pe față regulamentul, pentru că nu este voie să filmezi, să te apropii de colegi și să-i filmezi. Poți să filmezi stând în banca ta. Asta spune regulamentul.

Nu mergi pe la colegi cu telefonul, este clar împotriva regulamentului. Asta făcea acest coleg, Fodoca (Liviu, grupul PACE, n.r.) în loc să muncească, să voteze, să asculte dezbaterile. Umbla să agreseze colegii. Sigur că o să fac o sesizare la Biroul Permanent pentru că a încălcat regulamentul. Nu este prima dată, dar mi s-a umplut paharul.

Nu putem să acceptăm această batjocură. Oamenii aceștia nu sunt plătiți ca să facă circ și să filmeze. A început să țipe la un moment dat, deși eu i-am vorbit civilizat și i-am spus: Vă rog frumos, l-am îndemnat să respecte regulamentul, să părăsească sala. Aceasta a început să țipe la un moment dat și colegii au intervenit, pentru că au crezut că e o agresiune”, a spus Stoiciu.

Ulterior, referitor la incidentul petrecut în ședința de plen a Senatului României din data de 18 februarie 2026, președintele Senatului a dispus ca măsură imediată aplicarea prevederilor regulamentare în vigoare și a solicitat chestorilor Senatului să gestioneze situația conform atribuțiilor legale și să asigure ordinea.

De asemenea, preşedintele Senatului a solicitat Comisiei Juridice să analizeze situația si să acționeze în conformitate cu prevederile Secțiunii 5 – Deontologie parlamentară, abateri şi sancțiuni – din Regulamentul Senatului.

Preşedintele Senatului subliniază că menținerea ordinii, respectarea regulamentului și desfășurarea lucrărilor parlamentare în condiții de normalitate reprezintă priorități instituționale, iar toate situațiile de acest tip nu vor fi tolerate şi vor fi tratate cu fermitate, prin instrumente regulamentare.

