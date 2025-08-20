Detalii despre accidentul din Germania

Un accident grav a avut loc marți după-amiază în Rostock, Germania, implicând patru vehicule. Coliziunea s-a produs pe strada Mühlendamm, la aproximativ 100 de metri de stația de autobuz Flussbad.

Incidentul a avut loc în jurul orei 16.00, când un Mercedes Sprinter condus de un cetățean român în vârstă de 32 de ani a intrat în coliziune cu un Mitsubishi aflat în fața sa. Impactul a fost atât de puternic, încât Mitsubishiul a fost împins într-un Volkswagen Golf.

Un al patrulea vehicul, un Volkswagen Transporter condus de un alt cetățean român în vârstă de 28 de ani, a lovit apoi Mercedesul Sprinter.

Șoferii români erau beți la volan

Conform raportului poliției citat de Tixio.de, ambii șoferi români implicați în accident aveau o alcoolemie de peste 1,0 la mie. În consecință, s-au deschis proceduri legale împotriva lor.

Accidentul a rezultat în pagube materiale estimate la aproximativ 15.000 de euro. Un băiețel de patru ani, pasager în Mitsubishi, a fost transportat la spital pentru investigații medicale preventive. Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Un incident similar a avut loc recent și pe o autostradă din Germania, acolo unde un șofer a fost prins de polițiști în timp ce conducea cu 220 km/h beat. Din fericire, în acest caz nu au fost raportate accidente.

Ce pedepse riscă șoferii care conduc sub influența alcoolului

Șoferii care conduc sub influența alcoolului și provoacă un accident în Germania riscă sancțiuni severe, care diferă în funcție de concentrația alcoolului în sânge și de gravitatea faptelor.

Pentru alcoolemie între 0,5 mg/l și 1,09 mg/l (dacă nu pun în pericol alți participanți și nu produc accident), sancțiunile sunt de natură administrativă:

Prima abatere: amendă de 500 €, 2 puncte penalizare, suspendarea permisului pentru 1 lună.

A doua abatere: amendă de 1.000 €, 2 puncte penalizare, suspendarea permisului pentru 3 luni.

A treia abatere: amendă de 1.500 €, 2 puncte penalizare, suspendarea permisului pentru 3 luni.

Dacă există punerea în pericol a altor participanți la trafic sau un accident cauzat cu alcoolemie de peste 0,3 mg/l, sau conducerea cu alcoolemie mai mare de 1,09 mg/l, este considerat delict penal:

Sancțiuni în funcție de venit, posibil cu pedeapsă cu închisoarea.

Retragerea permisului de conducere obligatorie.

Pentru alcool în sânge peste 1,6 mg/l, fapta este infracțiune penală conform Codului Penal german, cu:

Amenda calculată în funcție de venit.

Retragerea permisului pentru cel puțin 6 luni, care nu se returnează automat.

Necesitatea promovării unui examen medico-psihologic pentru reobținerea permisului.

Posibilă pedeapsă cu închisoarea.

Limita legală de alcool în sânge pentru a conduce în Germania

Limita legală de alcool în sânge pentru conducerea unui vehicul în Germania este, în general, de 0,5 mg/l (0,5‰) pentru șoferii cu experiență.

Există însă condiții speciale:

-Pentru șoferii începători (permisiunea de conducere de până la 2 ani) și pentru cei sub 21 de ani, limita este de 0,0 mg/l (toleranță zero).

Dacă un șofer provoacă un accident sau comite o contravenție rutieră în timp ce are alcool în sânge, limita scade la 0,3 mg/l, iar încălcarea se consideră infracțiune.

Pentru șoferii profesioniști, precum cei de camioane, autobuze sau taxiuri, limita este tot de 0,0 mg/l.

În cazul depășirii limitelor, sancțiunile variază de la amenzi, puncte de penalizare pe carnet, suspendarea permisului, și chiar pedeapsa cu închisoarea în cazuri grave.

