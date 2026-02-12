Matt Kolivas, care are o experiență de 10 ani în domeniu, a declarat că situația din casa unei familii din Malvern East este una dintre cele mai grave pe care le-a întâlnit vreodată, relatează Yahoo News.

Familia tocmai se întorsese dintr-o vacanță de trei săptămâni, când a observat că parchetul era deformat și ridicat de pe fundație.

„Am fost chemat vineri seară și, deși mi-au explicat situația, nu mă așteptam la o asemenea amploare a pagubelor”, a spus Matt.

„Mă gândeam la puțină apă pe jos, ceva obișnuit pentru scurgerile de apă. Dar când am ajuns acolo, tot parchetul era umflat”.

Un furtun flexibil care conecta punctul de apă la chiuveta din baie a cedat. Aceste furtunuri sunt frecvent utilizate datorită ușurinței de instalare, dar pot deveni o sursă de probleme majore.

„Toată apa a ajuns sub parchet, provocând umflarea lemnului. Deoarece scurgerea provine din conducta de apă caldă, aburul a contribuit la agravarea situației”, a explicat Matt.

Familia, care a fost plecată aproximativ 20 de zile, se confruntă acum cu un proces costisitor de remediere.

„Toate podelele, plintele, ușile și covoarele vor trebui înlocuite. Va fi necesar să treacă prin asigurare pentru a acoperi daunele”, a spus instalatorul.

Pentru a evita astfel de situații, Matt avertizează că proprietarii de locuințe ar trebui să verifice periodic furtunurile flexibile pentru semne de uzură sau coroziune.

„Oamenii trebuie să verifice furtunurile flexibile, să se asigure că nu sunt ruginite sau deteriorate și să confirme că presiunea apei în proprietate este conformă”, a concluzionat Matt Kolivas.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE