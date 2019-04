Doi studenți din Italia, amendați cu 13 milioane de euro fiecare pentru că au pornit un incendiu de vegetație

Cei doi, în vârstă de 22 de ani, fuseseră la grătar la o cabană montană aparținând unuia dintre bunicii lor din regiunea italiană Como, pe 30 decembrie anul trecut.

Avocații celor doi spun că suma este prea mare și că nu vor putea niciodată să o plătească, în timp ce tinerii susțin că au fost scoți „țapi ispășitori” pentru incendiu.

„Noi suntem țapii ispășitori pentru un incendiu care nu poate fi explicat”, a spus unul dintre studenți pentru La Stampa. „Suntem adevăratele victime ale acestei povesti. Am alertat imediat pompierii și am încercat să stingem flăcările imediat ce am văzut ca a izbucnit focul”, a continuat el.

Procurorii au concluzionat, însă, că incendiul a izbucnit de la cărbunii din grătar, împreună cu condițiile meteo extrem de uscate.

Incendiul a durat câteva zile, distrugând aproximativ 1.000 de hectare de pădure pe Monte Berlinghera – daunele cauzate la aproximativ 100 de hectare au fost considerate ireversibile.

Oficialii spun, însă, că amenda a fost „un semnal că trebuie să facem oamenii să fie mai responsabili în legătură cu protejarea mediului”.

