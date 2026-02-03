Jaf în plină zi într-o suburbie liniștită a Londrei

Scena șocantă a avut loc sâmbătă dimineață, în Richmond, o zonă considerată una dintre cele mai liniștite și prospere din vestul Londrei. Imagini filmate de un martor și distribuite intens pe rețelele sociale surprind momentul în care doi bărbați atacă bijuteria de familie Gregory & Co.

În înregistrare, cei doi indivizi pot fi văzuți lovind cu putere vitrina magazinului cu un baros. După ce sparg geamul, aceștia îl desprind și încep să arunce bijuteriile expuse într-o pungă albastră.

Angajații trăgeau de bijuterii înainte ca hoții să le apuc

În timp ce jaful era în plină desfășurare, mai mulți angajați ai magazinului pot fi văzuți cum încearcă din interior să recupereze bunurile din vitrină, trăgând de bijuterii înainte ca hoții să le apuce.

La un moment dat, oamenii chiar îi lovesc pe atacatori cu un obiect asemănător unei cutii, în încercarea de a-i alunga. Tentativa lor nu a avut însă succes, iar hoții au reușit să fugă sub privirile martorilor șocați.

Martor: „Au apărut din senin cu un baros”

Un angajat al unui magazin din apropiere, care a asistat la scene, a declarat pentru Daily Mail că întâmplarea a provocat haos în zonă: „Cei doi au apărut din senin, aveau un baros mare și o geantă. Au început imediat să spargă vitrina bijuteriei”.

Publicația britanică a solicitat un punct de vedere din partea Poliției Metropolitane din Londra, însă până în prezent nu a fost oferit un răspuns oficial.

Serie de atacuri asupra bijuteriilor din Londra

Jaful din Richmond este cel mai recent dintr-o serie de atacuri similare asupra bijuteriilor din capitala britanică. Cu doar câteva zile înainte, joi, bijuteria Sultan Jewellers, situată pe Uxbridge Road, în Shepherds Bush, a fost atacată de mai mulți indivizi care au spart vitrinele cu un baros.

Poliția a ajuns la fața locului în mai puțin de trei minute, însă agenții au fost amenințați cu un ciocan în timp ce hoții încercau să fugă pe scutere. Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost arestat sub suspiciunea de jaf calificat și se află în continuare în custodia poliției, în timp ce alți suspecți au reușit să scape.

Amintiri ale unui jaf similar din 2019

Un locuitor din zonă a declarat că atacul din Shepherds Bush i-a amintit de un jaf petrecut în octombrie 2019, când trei indivizi au intrat într-un magazin folosind un SUV Range Rover, pe care l-au izbit intenționat de vitrină.

În acel caz, un hoț a fost imobilizat de trecători în timp ce încerca să fugă spre centrul comercial Westfield. Bărbatul, Ben Wegener, a fost ulterior condamnat la 10 ani de închisoare pentru jaf, conducere periculoasă, posesie de armă ofensivă, distrugere și tăinuire.

În același an, tot în Londra, un jaf ca în filme în care au fost implicați trei români a avut loc la o celebră casă de bijuterii. Conform anchetatorilor, cei trei români ar fi furat bijuterii în valoarea totală de 298.987,21 de lire sterline, însă în timpul jafului hoţii au produs şi stricăciuni de 16.000 de lire sterline, dar şi pierderi comerciale suferite de firmă în valoare de 20.000 de euro.

Poliţia din Londra a descoperit identitatea românilor după ce a aflat că aceştia au închiriat un apartament în apropierea locului unde a fost perfectat jaful.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE