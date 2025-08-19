ISU Giurgiu a oferit detalii despre accident: „Din primele informaţii, cei doi erau pietoni şi se aflau pe partea carosabilă în momentul în care ar fi fost acroşaţi de un autotren. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, două ambulanţe SAJ, elicopterul SMURD şi poliţia. Din nefericire, leziunile suferite de cele două persoane, un tânăr şi o tânără, au fost grave, iar personalul medical a declarat decesul acestora”.

În urma accidentului, circulația a fost restricționată pe autostradă. Centrul Infotrafic a raportat că se circulă greu pe sensul spre Pitești. Șoferii sunt sfătuiți să conducă cu prudență și să mențină distanța regulamentară între vehicule.

Poliția a preluat cazul pentru investigații suplimentare. Breaking News Giurgiu menționează că circumstanțele exacte ale accidentului rămân neclare. Autoritățile vor analiza detaliile pentru a determina cauzele și responsabilitățile în acest tragic incident.

Accidentul subliniază importanța respectării regulilor de circulație și a atenției sporite pe autostrăzi, atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni.

