Mașina s-a răsturnat 100 de metri
Un cuplu din Brazilia și-a pierdut viața într-un tragic accident în timp ce avea relații intime într-o mașină, conform unui articol publicat de cotidianul Blic din Serbia, parte a Ringier Media International. Adrijana Ribeiro (42) și Markone Kardoso (26) au murit după ce mașina lor a căzut de pe o stâncă în Venda Nova do Imigrante, sud-estul Braziliei.
Conform sursei citate, cei doi se opriseră într-un loc pitoresc lângă o prăpastie adâncă de 1.300 de metri. În timp ce aveau un moment intim, mașina s-a răsturnat peste marginea stâncii, căzând aproximativ 100 de metri.
Detalii despre accidentul mortal
Incidentul s-a petrecut în jurul orei 1.00 dimineața. Trupurile dezbrăcate ale celor doi au fost găsite în afara vehiculului, care a fost descoperit la baza muntelui. Se crede că aceștia au fost aruncați din mașină după ce au lovit o stâncă în cădere.
Fratele lui Markone a declarat pentru CNN că perechea era într-o relație de șase luni. Adrijana, originară din zonă, lucrase 16 ani în brutăria mamei sale și era divorțată cu doi copii.
Investigația poliției
Detectivul Alberto Roke Perez a declarat pentru presa locală: „Nu au existat semne de violență la fața locului sau pe corpuri, iar frâna de mână a mașinii era ridicată”.
Investigatorii cred că mișcările cuplului în interiorul mașinii au cauzat deplasarea și răsturnarea acesteia peste margine.
Reacții locale
Un administrator al terenului privat a descoperit mașina la ora 7.00 dimineața următoare. Detectivul Perez a adăugat: „Locuitorii au raportat că au auzit un zgomot puternic între 1.30 și 2.00, dar din cauza întunericului și a vegetației dense, nimeni nu a văzut nimic la acel moment”.
Tijago Amorim, un localnic care a auzit zgomotul în timpul nopții, a declarat pentru presa locală: „Am văzut motorul mașinii foarte departe și mașina a căzut aproape 150 de metri. A fost o scenă șocantă, mașina era distrusă, transformată într-o bucată de hârtie”.
