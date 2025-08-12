Mașina s-a răsturnat 100 de metri

Un cuplu din Brazilia și-a pierdut viața într-un tragic accident în timp ce avea relații intime într-o mașină, conform unui articol publicat de cotidianul Blic din Serbia, parte a Ringier Media International. Adrijana Ribeiro (42) și Markone Kardoso (26) au murit după ce mașina lor a căzut de pe o stâncă în Venda Nova do Imigrante, sud-estul Braziliei.

Conform sursei citate, cei doi se opriseră într-un loc pitoresc lângă o prăpastie adâncă de 1.300 de metri. În timp ce aveau un moment intim, mașina s-a răsturnat peste marginea stâncii, căzând aproximativ 100 de metri.

Detalii despre accidentul mortal

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 1.00 dimineața. Trupurile dezbrăcate ale celor doi au fost găsite în afara vehiculului, care a fost descoperit la baza muntelui. Se crede că aceștia au fost aruncați din mașină după ce au lovit o stâncă în cădere.

Fratele lui Markone a declarat pentru CNN că perechea era într-o relație de șase luni. Adrijana, originară din zonă, lucrase 16 ani în brutăria mamei sale și era divorțată cu doi copii.

Adrijana Ribeiro (42) și Markone Kardoso (26) se aflau în mașină în momentul în care s-au prăbușit într-o râpă

Investigația poliției

Detectivul Alberto Roke Perez a declarat pentru presa locală: „Nu au existat semne de violență la fața locului sau pe corpuri, iar frâna de mână a mașinii era ridicată”.

Investigatorii cred că mișcările cuplului în interiorul mașinii au cauzat deplasarea și răsturnarea acesteia peste margine.

Reacții locale

Un administrator al terenului privat a descoperit mașina la ora 7.00 dimineața următoare. Detectivul Perez a adăugat: „Locuitorii au raportat că au auzit un zgomot puternic între 1.30 și 2.00, dar din cauza întunericului și a vegetației dense, nimeni nu a văzut nimic la acel moment”.

Tijago Amorim, un localnic care a auzit zgomotul în timpul nopții, a declarat pentru presa locală: „Am văzut motorul mașinii foarte departe și mașina a căzut aproape 150 de metri. A fost o scenă șocantă, mașina era distrusă, transformată într-o bucată de hârtie”.

