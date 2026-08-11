Obiectele suspecte au fost observate de echipajul unei nave comerciale implicate în lucrările din zonă, la aproximativ 90 de mile marine (circa 167 de kilometri) în largul mării, în dreptul municipiului Constanța. Căpitanul navei a alertat imediat autoritățile navale române.

Detonare controlată pentru eliminarea pericolelor

În urma apelului de urgență, o navă din dotarea Gărzii de Coastă, având la bord o echipă mixtă formată din polițiști de frontieră și militari ai Armatei Române, s-a deplasat de urgență în sectorul indicat.

La fața locului, echipele de intervenție au identificat două drone aeriene neidentificate aflate în plutire pe valuri, precum și mai multe fragmente metalice derivate.

Pentru a preveni orice incident care ar fi putut pune în pericol navigația comercială sau infrastructura energetică aflată în dezvoltare la Neptun Deep, Comandamentul Apărării a luat decizia de a le neutraliza direct pe apă.

Operațiunea a fost încredințată scafandrilor militari specializați în neutralizarea munițiilor neexplodate (EOD).

„Pentru siguranța căii navigabile și a lucrărilor desfășurate în jurul platformei, a fost luată decizia de distrugere controlată prin detonare”, a precizat ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, într-o postare pe Facebook.

Decizia de a detona aparatele în larg și de a nu le remorca către țărm a fost luată din rațiuni stricte de securitate, minimizând astfel riscurile legate de o posibilă manipulare a unor încărcături explozive instabile.

În urma intervenției scafandrilor EOD, nu s-au înregistrat pagube materiale și nicio persoană nu a fost rănită.

Ucraina neagă că dronele îi aparțin

Imediat după identificarea aparatelor, Ministerul Apărării Naționale a inițiat canalele diplomatice și militare de comunicare cu autoritățile de la Kiev pentru a verifica dacă dronele aparțin forțelor ucrainene.

Răspunsul oficialilor ucraineni a fost ferm: sistemele aeriene identificate la Neptun Deep nu fac parte din dotarea sau din operațiunile armatei lor.

În comunicările oficiale, reprezentanții Ministerului Apărării de la București nu au indicat deocamdată originea exactă a celor două aparate și nici contextul exact în care acestea au ajuns să plutească în derivă în apele teritoriale românești.

Dronele din clasa Gerbera au început să fie folosite intensiv în contextul războiului din Ucraina.

Aceste drone sunt utilizate frecvent pentru misiuni de diversie, cercetare aeriană și momeală cibernetică sau radar, având rolul de a suprasolicita și deruta sistemele de apărare antiaeriană adverse.

Cu toate acestea, unele variante de producție pot fi echipate cu încărcături explozive reale, motiv pentru care orice astfel de prezență pe mare este tratată cu un nivel maxim de alertă de către structurile de securitate ale NATO.

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