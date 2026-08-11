Spitalul va avea singurul echipament RMN 7 Tesla din România

Spitalul Regional de Urgență Craiova va deservi întreaga regiune de sud-vest și va avea o infrastructură pregătită pentru cele mai critice cazuri: 807 paturi, 19 săli de operație, bloc operator ultramodern, imagistică de înaltă performanță, heliport.

Spitalul va fi dotat cu echipamente de top: 3 RMN-uri, 4 CT-uri, 5 angiografe și o secție ATI construită conform celor mai exigente standarde europene. Unitatea medicală va fi dotată cu singurul echipament RMN 7 Tesla din România.

„Spitalul Regional Craiova avansează. Unul dintre cele 5 corpuri principale a ajuns deja la ultimul etaj. Spitalul va avea heliport, 19 săli de operații și cea mai nouă aparatură din Europa, inclusiv RMN 7 Tesla, care va fi singurul din România. Spitalul va fi cea mai mare construcție de după revoluție și va fi a doua cea mare clădire din România, din toate timpurile, după Palatul Parlamentului”, a precizat marți, 11 august, Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova.

Valoarea investiției este de 3,69 miliarde lei. Pentru construcția propriu-zisă a spitalului, contractul a fost câștigat de asocierea Construcții Erbașu (lider), Concelex, Con-A Operations și BogArt.

Lângă spital vor fi construite locuințe pentru medici

Lia Olguța Vasilescu anunță că în zona de lângă spital vor fi construite clinici, hoteluri, restaurante, farmacii și locuințe pentru angajați.

„Săptămâna aceasta definitivăm PUG-ul orașului Craiova și pe întreaga zonă ne-am gândit să facem locuințe pentru medici pentru că vor avea nevoie de locuințe în apropierea spitalului. De hoteluri pentru că majoritatea pacienților care se vor trata aici vor fi din întreaga regiune Oltenia, nu doar din Craiova și atunci aparținătorii vor avra nevoie de hoteluri unde să stea, de restaurante, de farmacii”, a spus primărița într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Dintre cele trei spitale regionale care se construiesc în România, cel de la Craiova este cel mai avansat ca lucrări. Autoritățile estimează că lucrările se vor finaliza înainte de termen. Spitalul Regional Craiova are termen-limită data de 31 decembrie 2028.

În afară de cel din Craiova se mai construiesc spitale regionale în Iași și Cluj.

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