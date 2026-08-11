David Popovici a înregistrat cel mai bun timp și va porni de pe culoarul 4 în finala de miercuri, 12 august.

Sportivul român a dominat semifinala a doua la 100 de metri liber, conducând pe ambele lungimi ale bazinului, chiar dacă Egor Kornev a încercat să îi pună probleme.

Înotătorul de 21 de ani a scos un timp de 46,72 de secunde, record al competiției și a patra cea mai bună performanță din istorie.

„A fost bine, a fost bine. A decurs cum trebuie. Totuși, la ce îmi stă mintea acum e pe refacere, mâncare, odihnă și pregătire pentru finala de mâine. Chiar dacă mă bucur de timpul pe care l-am făcut, sunt încă ancorat în ce trebuie să fac mâine”, a declarat David Popovici imediat după ieșirea din bazin.

Timpul lui David Popovici este cu 0,14 secunde mai bun decât precedentul record al Campionatelor Europene, de 46,86, stabilit chiar de român la Europenele de la Roma, în 2022.

Spaniolul Luca Hoek Le Guenedal a reușit al doilea timp din semifinale, 47,26, iar rusul Egor Kornev a fost al treilea, 47,27.

Întrebat despre posibilitatea de a doborî din nou recordul mondial la 100 metri liber, David Popovici a spus că depășirea celei mai bune performanțe din istoria probei rămâne doar o chestiune de timp și de conjunctură favorabilă.

„Nu știu dacă mâine sau zilele astea, dar și eu sunt convins că-l pot bate. Pentru mine mai mult e vorba despre un «când» decât de un «dacă»”, a spus David Popovici.

În seriile probei de 100 metri liber, sportivul legitimat la CS Dinamo a câștigat ultima serie cu timpul de 47,13 secunde, performanță care l-a plasat pe primul loc în clasamentul general al calificărilor.

Finala probei de 100 metri liber de la CE de Natație 2026 va avea loc miercuri, 12 august, la ora 19.52.

David Popovici a venit la Paris din postura de campion european en titre în probele de 100 și 200 de metri liber, după ce și-a apărat cu succes titlurile cucerite la Roma 2022 și Belgrad 2024.

Totodată, românul este campion mondial și deține recordul european al probei de 100 m liber, stabilit în 2025, cu timpul de 46,51 secunde.

La actuala ediție a Europenelor, David Popovici țintește o nouă dublă de aur la 100 și 200 de metri liber, performanță care l-ar face primul înotător din istoria competiției cu trei duble consecutive în aceste probe.

România participă cu 11 sportivi la Europenele de înot: David Popovici (100 m și 200 m liber), Eric Andrieș (100 m, 200 m și 400 m liber), Robert Badea (200 m fluture, 200 m și 400 m mixt), Darius Coman (100 m și 200 m bras, 200 m mixt), Alexandru Constantinescu (50 m, 100 m și 200 m spate), Patrick Sebastian Dinu (50 m și 100 m liber), Tudor Andrei Iordache (50 m, 100 m și 200 m spate), Vlad Mihalache (50 m și 100 m fluture), Denis Popescu (50 m și 100 m spate, 50 m și 100 m fluture), Andrei Proca (800 m și 1.500 m liber), Matei-Cristian State (200 m bras, 200 m și 400 m mixt).

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