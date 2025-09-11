„Echipa noastră, împreună cu Poliţia de Frontieră din localitatea Valea Vişeului – structură din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei, intervin pentru a recupera doi cetăţeni ucraineni de 23 de ani, aflaţi în dificultate după zile întregi în munţi”, a declarat Dan Benga, directorul Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș.

Cei doi se aflau în apropierea Vârfului Polonica, la o altitudine de aproximativ 1.700 metri. Condițiile meteo erau nefavorabile, cu ploi abundente și vizibilitate redusă.

„Aceştia au alertat 112, fiind uzi, fără provizii si în imposibilitatea de a se mai orienta. Localizarea a fost posibilă datorită STS, locaţia lor fiindu-ne cunoscuta în acest moment fapt care uşurează misiunea echipelor de salvare”, a mai adăugat Benga.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE