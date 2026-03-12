Artistul a fost unul dintre instrumentiștii care au contribuit la sunetul și identitatea formației timp de mai multe decenii.

Anunțul dureros al dispariției lui Iulian Vrabete a fost făcut joi de către familie și prieteni, prin intermediul rețelelor sociale.

„Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă. A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui. Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau. Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui. Drum lin, Mugurel”, au transmis colegii săi de trupă într-un mesaj emoționant postat pe Facebook.

Basist emblematic al trupei Holograf, acesta a fost o figură centrală în definirea sunetului formației pe parcursul a zeci de ani de concerte și înregistrări de succes. Holograf rămâne, prin contribuția sa, un punct de reper în istoria rock-ului românesc începută în anii 80.

De-a lungul carierei, Vrabete a colaborat cu numeroși artiști de top, fiind un nume respectat în comunitatea rock din România.

Trecerea sa în neființă reprezintă o pierdere reală pentru scena muzicală, lăsând un gol în sufletele celor care au vibrat pe ritmurile primelor piese Holograf.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE