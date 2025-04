Directorul Centrului pentru managementul situațiilor de urgență, generalul-maior Juan Manuel Méndez, a declarat, marți seara, la o conferință de presă, că 79 de persoane au murit și 155 de supraviețuitori au fost internați în spital.

„Încă lucrăm, căutăm oameni printre dărâmături. Presupunem că mulți dintre ei sunt încă în viață, de aceea autoritățile de aici cu echipele lor nu se vor opri până când vom găsi și ultima persoană”, a declarat Juan Manuel Méndez.

BREAKING: At least 12 people have died and over 45 injured following the partial collapse of the roof at the Jet Set nightclub in Santo Domingo, Dominican Republic, early Tuesday morning. Emergency teams are still working on rescue efforts. pic.twitter.com/WxQxL2uRWk