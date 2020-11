„Am marea onoare să anunţ că generalului Michael T. Flynn i s-a acordat o iertare completă”, a anunţat Donald Trump într-un postare, miercuri, pe Twitter.

Michael Flynn, care a fost forţat să îşi părăsească slujba în administraţia Trump la începutul mandatului preşedintelui, a recunoscut că i-a minţit pe anchetatorii FBI cu privire la discuţiile purtate cu ambasadorul rus în SUA Serghei Kisliak, referitoare la politica viitoarei administraţii în decembrie 2016.

Devenit consilier pentru securitate naţională, el a fost interogat pe 24 ianuarie 2017 de poliţia federală, însă a ascuns aceste contacte, potrivit CNN.

Fostul consilier l-a minţit, de asemenea, pe vicepreşedintele Mike Pence cu privire la contactele sale, ceea ce a constituit un motiv de îngrijorare pentru recent instalata administraţie republicană.

O bună parte dintre cei mai loiali susţinători ai lui Trump consideră cazul împotriva lui Flynn drept un abuz din partea fostului preşedinte Barack Obama ca parte a unei argumentaţii conservatoare mai ample împotriva administraţiei anterioare.

Mai multe persoane dintre apropiaţii lui Donald lui Trump au fost acuzate sau condamnate pentru o serie de infracţiuni. Preşedintele Trump a comutat sentinţa în cazul lui Roger Stone, un asociat de-al său anchetat în afacerea privind imixtiunea Rusiei în alegeri.

În mod excepţional, Departamentul american al Justiţiei şi-a retras plângerea împotriva lui Flynn în luna mai, considerând că ancheta împotriva fostului general nu are bază legitimă şi că declaraţiile lui, „chiar dacă ar fi false, nu au importanţă”. Astfel, procurorul general William Barr i-a oferit o victorie politică lui Trump, care a reiterat că Michael Flynn este nevinovat.

Însă un judecător federal a cerut, între timp, o revizuire judiciară a dosarului.

Graţierea acordată acum de Trump scoate această afacere de sub competenţa tribunalelor.



It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!