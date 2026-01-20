Donald Trump a cucerit Groenlanda! Sau cel puțin asta vrea să arate, după postarea de pe Truth Social de marți, 20 ianuarie, unde apare înfigând steagul pe pământ groenlandez! Imaginea este generată cu inteligența artificială.

„Tastatura lui Trump este foarte ocupată în această dimineață. Pe lângă imaginea generată de inteligența artificială a unui steag american plantat în Groenlanda, el tocmai a distribuit și o altă fotografie, aparent generată tot de AI, cu steagul american pe conturul Groenlandei” ,a observat ziarul danez Ekstrabladet.

În fața lui se află premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele francez Emmanuel Macron, președintele finlandez Alexander Stubb, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și, cu spatele, cineva care seamănă cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Întregul grup stă în fața unei hărți mari a Groenlandei, pe care este desenat steagul american!

Steagul american pe conturul groenlandez. Foto: Truth Social

Donald Trump a distribuit o altă captură de ecran a unui mesaj pe care l-ar fi primit pe Truth Social. Potrivit lui Trump, mesajul este de la secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu care a vorbit la telefon luni seară. În mesajul distribuit, Rutte îl laudă pe Trump pentru munca sa în Siria.

„Sunt hotărât să găsesc o cale de urmat în problema Groenlandei. Abia aștept să te văd. Cu respect, Mark”, se încheie mesajul.

