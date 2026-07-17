Potrivit BBC și Times Now News, Trump și-a prezentat acuzațiile într-un discurs susținut joi seară la Casa Albă, cu doar câteva luni înainte de alegerile americane de la jumătatea mandatului. În discursul său, Donald Trump a afirmat că Beijingul ar fi pus mâna pe aproximativ 220 de milioane de dosare ale alegătorilor americani, inclusiv informații personale.

Președintele american a spus că date din 18 state ar fi fost „cumpărate, furate sau piratate de China” și a calificat situația drept „cea mai mare compromitere a datelor electorale din istorie”. Trump a mai anunțat că a declasificat sute de documente ale serviciilor de informații, despre care spune că demonstrează tentativa Chinei de a influența alegerile prezidențiale din 2020.

„Zeci de milioane de date ale alegătorilor din 18 state au fost cumpărate, furate sau piratate de China. Anunț declasificarea imediată și publicarea informațiilor esențiale care dezvăluie vulnerabilități șocante în infrastructura noastră electorală”, a spus Trump.

El a susținut și că sistemele electorale americane au „vulnerabilități șocante”, iar sute de milioane de dosare ale alegătorilor s-ar afla acum în posesia unor guverne străine. Totuși, președintele nu a prezentat dovezi că aceste informații ar fi fost folosite pentru modificarea voturilor, a mașinilor de vot sau a rezultatului alegerilor.

Trump cere anchete la FBI, CIA și Departamentul de Justiție

Donald Trump a solicitat Directorului Național al Serviciilor de Informații, FBI, CIA și Departamentului de Justiție să investigheze modul în care aceste informații ar fi ajuns în posesia Chinei.

Liderul de la Casa Albă cere și identificarea celor care, în opinia sa, ar fi ascuns aceste informații de Congres și de opinia publică. El a spus că persoanele responsabile ar trebui concediate și cercetate penal, dacă anchetele vor demonstra că au încălcat legea.

China: „Nu ne-am amestecat niciodată”

Beijingul a reacționat rapid după discursul lui Trump. Un purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei la Washington a declarat că alegerile din Statele Unite sunt o problemă internă a americanilor și că rezultatul este decis exclusiv prin votul cetățenilor.

„Alegerile din SUA sunt o chestiune internă a SUA. Rezultatul lor este determinat de voturile poporului american. China nu s-a amestecat niciodată și nu se va amesteca niciodată în alegerile prezidențiale din SUA”, a transmis ambasada.

Raportul serviciilor americane spune altceva

Acuzațiile lui Trump contrazic însă concluziile unei evaluări publicate în 2021 de comunitatea americană de informații. Raportul arată că autoritățile americane nu au găsit dovezi că Beijingul ar fi încercat să modifice infrastructura tehnică a alegerilor prezidențiale din 2020.

Documentul precizează că nu au fost identificate intervenții asupra registrelor electorale, buletinelor de vot, procesului de numărare sau rezultatelor finale. Serviciile americane au concluzionat atunci că Beijingul a analizat diferite opțiuni, însă nu a desfășurat operațiuni pentru schimbarea rezultatului scrutinului.

Alte acuzații lansate de Trump

În același discurs, Donald Trump a afirmat că mașinile de vot din Statele Unite sunt vulnerabile la atacuri informatice venite din China, Rusia și Iran. El a mai susținut că în Michigan ar fi existat o schemă de fraudă privind înregistrarea alegătorilor și a acuzat FBI că nu ar fi intervenit la timp. De asemenea, Trump a declarat că Departamentul pentru Securitate Internă ar fi identificat aproximativ 278.000 de cetățeni străini înscriși pe listele electorale. Președintele nu a precizat însă dacă vreuna dintre aceste persoane a votat și nici dacă ar fi influențat rezultatul vreunui scrutin.

La finalul discursului, liderul de la Casa Albă a cerut din nou adoptarea legii SAVE America, care ar impune dovada cetățeniei pentru înscrierea pe listele electorale, obligativitatea prezentării unui act de identitate cu fotografie la vot și ar limita votul prin corespondență. Discursul a stârnit reacții imediate din partea democraților, care îl acuză pe Trump că încearcă să submineze încrederea americanilor în sistemul electoral înaintea alegerilor din noiembrie.

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