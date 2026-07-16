Apropiații celor doi tineri au raportat dispariția la 112

Un cuplu din Bucureşti este căutat de poliţiştii din Hunedoara, după ce familia nu a mai reuşit să ia legătura cu cei doi tineri plecaţi într-o excursie pe Transalpina. Cei doi au fost văzuţi ultima dată pe 15 iulie. Ştirea a fost relatată de News.ro.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara, semnalarea a fost făcută pe 16 iulie, la ora 16.40, de tatăl Mihaelei Izabela Anastasescu, tânăra în vârstă de 28 de ani. Acesta a precizat că fiica sa şi soţul ei, Horaţiu Vlad Mihai Anastasescu, de 36 de ani, au plecat pe 14 iulie într-o excursie cu cortul pe Transalpina, însă de atunci nu a mai reuşit să ia legătura cu ei.

Cei doi tineri din București nu s-au mai întors la pensiunea la care erau cazați

Bărbatul care a dat alarma susține că cei doi tineri i-au spus că urmează să se cazeze la o pensiune din Hunedoara, dar nu ar mai fi ajuns niciodată acolo.

„Conform apelantului, ultima discuţie telefonică cu cei doi ar fi avut loc în data de 15 iulie, în jurul orei 16.00. Aceştia i-ar fi transmis că urmează să se cazeze la o pensiune din municipiul Hunedoara, însă în urma verificărilor efectuate de poliţişti nu au fost depistaţi la unitatea de cazare indicată”, a declarat IPJ Hunedoara, citat de News.ro.

Care sunt semnalmentele celor doi din București dispăruți pe Transaplina

Mihaela Izabela Anastasescu are 1,84 metri înălţime, aproximativ 70 de kilograme, păr blond, ochi albaştri şi constituţie atletică. Horaţiu Vlad Mihai Anastasescu are 1,95 metri înălţime, aproximativ 95 de kilograme, păr blond, ochi albaştri, constituţie atletică, barbă scurtă şi tatuaje pe piept şi spate.

Poliţiştii continuă cercetările pentru găsirea cuplului şi solicită ajutorul populaţiei. „Oricine poate oferi informaţii utile este rugat să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie”, au transmis autorităţile.

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