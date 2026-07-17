Theo Rose a pus capăt speculațiilor apărute în ultimele săptămâni despre o posibilă a doua sarcină. Artista a răspuns întrebărilor primite din partea urmăritorilor de pe Instagram și a explicat de unde a pornit confuzia. Totodată, cântăreața a povestit și un moment emoționant trăit alături de fiul său, Sasha.

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Theo Rose a clarificat zvonurile despre o posibilă sarcină

Theo Rose este una dintre cele mai urmărite și apreciate artiste din România. Pe lângă proiectele muzicale și aparițiile televizate, cântăreața împărtășește frecvent momente din viața de familie cu urmăritorii săi din mediul online.

În ultima perioadă, mai mulți internauți au speculat că artista ar urma să devină mamă pentru a doua oară. Pentru a lămuri situația, Theo Rose a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, unde este urmărită de peste 1,4 milioane de persoane.

Artista a explicat că nu este însărcinată și că schimbarea aspectului fizic a fost cauzată doar de câteva kilograme în plus.

„Am văzut multe comentarii despre asta. Doar m-am îngrășat 3 kilograme, pe care oricum cred că le-am și dat jos săptămâna asta, pentru că nu prea am mâncat cum trebuie. Atâta. Nu mai am abdomenul ăla lipit de șira spinării. La mine dacă nu mai e burta lipită de șira spinării înseamnă că sunt gravidă, că văd că altă variantă nu îmi dați. E totul ok. Adică era ok și dacă da și e ok și că nu”, a declarat Theo Rose pe Instagram.

Artista spune că nu ar fi deranjată de o nouă sarcină

Theo Rose și Anghel Damian formează un cuplu de câțiva ani și au împreună un băiețel, Sasha, care și-a sărbătorit recent ziua de naștere. Deși a precizat că nu este însărcinată în acest moment, artista a lăsat să se înțeleagă că apariția unui al doilea copil nu ar reprezenta un motiv de îngrijorare pentru familia lor.

Mesajul transmis pe Instagram a venit după numeroase comentarii primite în mediul online, iar artista a ales să răspundă cu sinceritate, explicând că modificările fizice observate de urmăritori au fost cauzate doar de fluctuațiile normale de greutate.

Momentul emoționant trăit alături de fiul ei, Sasha

Theo Rose le-a povestit urmăritorilor și unul dintre cele mai emoționante momente petrecute în familie. Artista a mărturisit că, după o săptămână încărcată, fiul ei, Sasha, a surprins-o cu o rugăminte care a impresionat-o.

„Săptămâna asta am trăit cea mai aprigă căldură, m-am jucat cu zeci de copii, am filmat două videoclipuri pe sistemul «Doamne-ajută», am avut soțul plecat la filmări prin Făgăraș și, pe final, am aflat ce e aia herpangină. Credeam că asta a fost concluzia săptămânii, dar azi a venit Sasha, m-a mângâiat pe mână și mi-a spus: «Mami, să nu te faci bătrână». Mi s-a părut nedrept de frumos. Copiii chiar cred că, dacă iubești pe cineva suficient, îi poți cere să rămână așa cum îl știi”, a scris artista.

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