„Conform informaţiilor preliminare, au fost înregistrate cinci lovituri cu bombe ghidate. Trecuseră mai puţin de şase ore de la precedentul atac cu bombe ghidate asupra periferiei oraşului Sumî”, a precizat Hrîhorov pe reţelele sociale.

În urma impactului asupra unei clădiri rezidențiale cu mai multe apartamente, peste 100 de ferestre au fost sparte, anunță Ukrainska Pravda.

Într-un atac anterior, desfăşurat pe 16 iulie, şapte persoane, inclusiv un copil de 4 ani, au fost rănite în districtul Sumî.

Un nou atac rusesc cu rachete desfășurat noaptea trecută asupra orașului Odesa s-a soldat cu doi morți și cel puțin opt răniți, printre victime numărându-se și doi copii. Loviturile au vizat direct zone rezidențiale și de utilitate publică, provocând distrugeri masive.

Proiectilele au lovit direct blocuri de locuințe, o grădiniță și o biserică, provocând incendii de proporții la clădiri și autoturisme.

Echipele de intervenție acționează la fața locului, iar autoritățile au deschis un centru operațional pentru a ajuta persoanele rămase fără adăpost.

Portul din Odesa este paralizat. Cel mai mare exportator de cereale al Ucrainei a oprit orice activitate după ce un atac precedent a ucis trei angajați și a incendiat o navă comercială.

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