Donald Trump l-a criticat pe Volodimir Zelenski pentru războiul cu Rusia

„Nu începi un război împotriva cuiva de 20 de ori mai mare decât tine și apoi speri că oamenii să îți dea niște rachete”, a spus Trump într-o declarație acordată presei la Casa Albă, criticându-l atât pe liderul ucrainean, cât și pe fostul lider american Joe Biden.

„Milioane de oameni au murit din cauza a trei persoane”, a afirmat Trump.

„Să spunem Putin numărul unu, să spunem Biden, care habar n-avea ce dracu face, numărul doi, și Zelenski”, a continuat președintele SUA.

Totuși, estimările oficiale vorbesc despre sute de mii de victime în război.

Trump a pus sub semnul întrebării la capacitatea lui Zelenski de a conduce.

„Când începeți un război, trebuie să știți că puteți câștiga”, a declarat președintele american, adăugând că liderul de la Kiev „căută mereu să cumpere rachete”.

Asta după ce luni, Donald Trump a susținut că atacul Rusiei „este o greșeală”.

35 de civili au fost uciși în atacul din Duminica Floriilor, din Sumî – Foto Hepta

„Cred că a fost groaznic. Și mi s-a spus că au făcut o greșeală. Dar cred că este un lucru oribil. Cred că întregul război este un lucru oribil. Cred că declanșarea acelui război este un abuz de putere. Această țară nu ar fi permis niciodată începerea războiului dacă aș fi fost președinte. Acest război este o rușine”, a spus Donald Trump, luni.

Însă, POLITICO susține că nu este „o greșeală”, ci este vorba de o strategie sângeroasă a Rusiei.

Confruntarea dintre Rusia și Ucraina este „războiul lui Biden”

Donald Trump a continuat să-l critice pe fostul președinte al SUA și pe rețeaua Truth Social.

„Războiul dintre Rusia și Ucraina este războiul lui Biden, nu al meu. Eu abia am ajuns aici și, timp de patru ani, în timpul mandatului meu, nu am avut nicio problemă în al împiedica să se întâmple. Președintele Putin, și toți ceilalți, l-au respectat pe președintele vostru! NU AM AVUT NIMIC DE-A FACE CU ACEST RĂZBOI, DAR LUCREZ CU SÂRGUINȚĂ PENTRU A OPRI MOARTEA ȘI DISTRUGEREA.”, a scris președintele american.

Mai mult, el susține că alegerile prezidențiale din SUA, din 2020 au fost „trucate, în atât de multe feluri”.

„Președintele Zelenski și escrocul Joe Biden au făcut o treabă absolut oribilă permițând ca această farsă să înceapă. Existau atât de multe modalități de a preveni acest lucru. Dar acesta este trecutul. Acum trebuie să oprim, ȘI RAPID. ATÂT DE TRIST!”, a mai adăugat Donald Trump.

Zeci de oameni uciși în Duminica Floriilor la Sumî

Comentariile vin pe fondul tensiunilor dintre cei doi lideri, intensificate de o confruntare recentă la Casa Albă.

Într-un interviu acordat înainte de atacul de la Sumî, Zelenski l-a invitat pe Trump să viziteze Ucraina: „Vă rog, înainte de orice fel de decizii, orice fel de formă de negociere, veniți să vedeți oameni, civili, războinici, spitale, biserici, copii distruși sau morți”.

Duminică, de Florii, un atac rusesc în Sumî a ucis 35 de oameni, printre care se aflau și copii și a rănit alți 117.

Rusia a susținut că atacul de la Sumî a vizat o întâlnire a soldaților ucraineni, pretinzând că a ucis 60 dintre ei, dar nu a prezentat dovezi.

Trump a afirmat că dorește să „oprească uciderea” și a anunțat posibile propuneri viitoare, fără a oferi detalii.

Conflictul din Ucraina a început în 2014, după anexarea Crimeei de către Rusia și sprijinul acordat separatiștilor din estul țării. Invazia pe scară largă a fost lansată de Moscova pe 24 februarie 2022.

