Trump acuză gigantul online că afișează în față articolele care nu îi sunt favorabile, avantajând-o astfel pe contracandidata sa, democrata Kamala Harris, în căutările online.

„S-a stabilit că Google a folosit în mod ilegal un sistem prin care a dezvăluit și a afișat numai postări negative despre Donald J. Trump, unele inventate în acest scop, și, în același timp, a dezvăluit numai postări pozitive despre tovarășa Kamala Harris”, a scris Trump pe Truth Social.

Fostul președinte al SUA afirmă că „aceasta este o activitate ilegală” și își exprimă speranța că Departamentul de Justiție al Statelor Unite „îi va urmări penal pentru această ingerință flagrantă în alegeri”.

„Dacă nu, și în conformitate cu legile țării noastre, voi solicita urmărirea lor penală, la niveluri maxime, atunci când voi câștiga alegerile și voi deveni președintele Statelor Unite!”, a mai precizat Donald Trump.

Candidatul republican face aceste afirmații bazându-se pe un studiu publicat de observatorul Media Research Center (MRC), apropiat de mediile conservatoare. Studiul arată că, la căutarea sintagmei „Donald Trump cursa la preşedinţie 2024”, site-ul oficial al lui Trump este afișat pe poziţia a şasea, după site-uri de ştiri pe care MRC le cataloghează ca fiind de stânga.

Printre rezultatele afișate se numără și paginile online ale ziarelor The New York Times şi The Washington Post, iar un observator de la MRC vorbește despre titluri „dispreţuitoare” la adresa lui Donald Trump de pe aceste site-uri.

„Noi nu manipulăm absolut deloc rezultatele (căutărilor) în favoarea unui candidat”, au declarat reprezentanții Google pentru AFP, adăugând că site-urile oficiale ale lui Donald Trump și Kamalei Harris apar de cele mai multe ori în fruntea căutărilor „obişnuite” referitoare la alegeri.

Nu este prima dată când Donald Trump critică giganții online. Fostul președinte a atacat Facebook şi Twitter după ce conturile sale de pe cele două platforme au fost suspendate în urma asaltului asupra Capitoliului din ianuarie 2021. Între timp, conturile sale au fost redeschise.

