„Dacă Wes Moore are nevoie de ajutor, așa cum a făcut Gavin Newscum în L.A., voi trimite «trupele», așa cum se face deja în apropiere de Washington DC, și vom rezolva rapid criminalitatea”, a scris Trump pe rețelele sociale.

Comentariile marchează cel mai recent punct de tensiune în eforturile președintelui de a desfășura trupe din Garda Națională în orașe conduse de democrați, ca parte a ceea ce el numește o acțiune de reprimare a criminalității.

Utilizarea personalului militar pentru aplicarea legii în interiorul țării a atras critici puternice din partea democraților. Un guvernator a descris-o drept un „abuz de putere”.

Donald Trump a trimis deja aproximativ 2.000 de soldați la Washington DC, un bastion democratic.

Presa americană: 1.700 de soldați mobilizați în 19 state, în săptămânile următoare

Duminică, Garda a început să poarte arme în Washington, a declarat armata. Anterior, armele erau disponibile dacă era nevoie, dar erau păstrate în depozit.

Un comunicat al Grupului Operativ Comun a precizat că acestea trebuiau folosite doar ca ultimă soluție.

Se așteaptă ca până la 1.700 de soldați să fie mobilizați în 19 state în săptămânile următoare, potrivit presei americane.

Recomandări Cum a reușit un lider AUR să pună mâna pe case sub 35.000 de euro. Virgil Vlad și „fabrica de moșteniri”: „Are 7 clase și dificultăți de scriere evidente”

Guvernatorul Moore, critic frecvent al strategiei președintelui, a declarat că remarcile și comentariile lui Trump despre combaterea criminalității „sună extrem de nepotrivit și sunt ignorante”.

Iar asta se întâmplă „pentru că ei nu au umblat pe străzile noastre. Nu au fost în comunitățile noastre și sunt mai mult decât fericiți să continue să folosească aceste stereotipuri repetate despre noi”, a spus Moore.

Comentariile lui Trump de duminică, pe Truth Social, par a fi un răspuns direct la scrisoarea de invitație trimisă de Moore, pe care președintele a descris-o drept „răutăcioasă” și „provocatoare”.

„Ca președinte, aș prefera mult mai mult să curețe acest dezastru al criminalității înainte să merg acolo pentru o «plimbare»,” a scris Trump.

Casa Albă afirmă că sute de arestări au fost efectuate de la începutul operațiunii în Washington DC.

Vorbind vineri în Biroul Oval, Donald Trump a declarat că misiunea a adus „siguranță totală” în Washington. „DC era un iad. Dar acum este sigur”, a spus el.

Infracțiunile violente din Washington DC, la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani

Potrivit cifrelor privind criminalitatea, publicate de Poliția Metropolitană din Washington DC (MPDC), infracțiunile violente au scăzut după ce au atins un vârf în 2023, iar în 2024 au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani.

Recomandări Sebastian Frenț, tânărul nevăzător care are canal de YouTube dedicat trenurilor: „Am cutreierat deja cei 8.000 de kilometri de cale ferată din România”

Datele preliminare pentru 2025 arată că tendința de scădere continuă.

Infracțiunile violente în ansamblu sunt cu 26% în scădere în acest an comparativ cu aceeași perioadă din 2024, iar jafurile au scăzut cu 28%, conform MPDC.

În acest context, Donald Trump a sugerat că ar putea trimite trupe și la New York și Chicago.

Lideri democrați: Amenințarea lui Trump, un abuz de putere

Această escaladare a atras condamnări din partea liderilor democrați din alte state și orașe, inclusiv din partea guvernatorul Illinois, JB Pritzker, care a declarat că amenințarea lui Trump de a trimite trupe la Chicago reprezintă un abuz de putere.

Liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a intervenit de asemenea, afirmând că Trump nu are autoritatea legală de a trimite trupe în orașe precum Baltimore și Chicago.

El a spus că președintele profită de nivelurile reduse ale criminalității – cum ar fi „cele mai puține omucideri din peste 50 de ani” în Baltimore – pentru a crea o criză artificială.

Un sondaj realizat de Washington Post și Școala Schar, publicat la începutul acestei săptămâni, a constatat că desfășurarea trupelor este profund nepopulară printre locuitorii orașului, aproape 80% fiind împotriva desfășurării atât a ofițerilor federali și a Gărzii Naționale, cât și a preluării Poliției Metropolitane.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE