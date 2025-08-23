Cupa Mondială 2026: O premieră

Trump a declarat: „Este o onoare extraordinară să aducem acest eveniment global şi acest grup incredibil de oameni şi aceşti sportivi incredibili – cei mai buni sportivi din lume – în centrul cultural al capitalei naţiunii noastre”.

Președintele a promis siguranță la eveniment, menționând preluarea controlului federal asupra poliției din Washington și adresând amenințări primarului Muriel Bowser.

Turneul din 2026 va fi primul cu 48 de echipe și se va desfășura în SUA, Mexic și Canada. Unsprezece orașe americane vor găzdui meciuri, dar Washington nu este printre ele.

„Cupa Mondială FIFA 2026 va fi cel mai mare şi mai complex eveniment din istoria sportului. Centrul Kennedy va oferi un start fenomenal şi va fi implicat în acest eveniment”, a adăugat Trump.

Controlul asupra Kennedy Center

Trump a preluat recent controlul consiliului de administrație al Kennedy Center, anunțând o reorganizare radicală. Republicanii din Congres au alocat 250 de milioane de dolari pentru renovarea centrului.

Această mișcare a stârnit critici din partea democraților și a unor artiști, ducând la anularea unor spectacole și demisii ale unor personalități culturale.

Trump a glumit că centrul ar putea fi redenumit „Trump Kennedy Center” și a descris planurile de renovare: „Lucrăm la asta. Este un proiect care va dura aproximativ un an. Va fi minunat. Va fi fantastic. Vedeţi cum arată, arată frumos. Nu pot să vă spun cât costă aurul – foarte mulţi bani. Nu există nimic comparabil cu aurul şi nu există nimic comparabil cu aurul masiv”.

O profesoară din București refuză să boicoteze începutul anului școlar, așa cum i-o cer colegii: „Îmi voi întâmpina elevii cu zâmbetul pe buze”
Recomandări
O profesoară din București refuză să boicoteze începutul anului școlar, așa cum i-o cer colegii: „Îmi voi întâmpina elevii cu zâmbetul pe buze”

Relația cu FIFA și posibila prezență a lui Putin

Președintele FIFA, Gianni Infantino, l-a însoțit pe Trump la anunț. Cei doi au dezvoltat o relație strânsă în timpul procesului de atribuire a turneului.

„Va fi absolut fantastic, cel mai mare eveniment din toate timpurile. Şi totul va începe aici, în Washington, DC, la Kennedy Center sau Trump Kennedy Center”, a spus Infantino.

Trump a sugerat că președintele rus Vladimir Putin ar putea fi prezent la Cupa Mondială din 2026. El a arătat o fotografie recentă cu Putin, comentând: „Cine cred că va veni depinde de ce se va întâmpla. Poate că va veni, poate că nu, depinde de ce se va întâmpla. Avem multe lucruri de făcut în următoarele două săptămâni. Dar mi s-a părut o poză frumoasă cu el. Bine, cu mine, dar frumoasă cu el. A fost foarte drăguţ din partea lui că mi-a trimis-o, bine”.

Fotografia a fost făcută la o întâlnire recentă în Alaska, unde cei doi lideri au discutat despre încheierea războiului din Ucraina.

Biletele pentru Cupa Mondială 2026 vor fi puse în vânzare pe 10 septembrie. Se așteaptă ca SUA să găzduiască majoritatea celor peste 100 de meciuri planificate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Urgie la Cîrligele, Vrancea: grindina cât oul de porumbel a distrus toate culturile și a înzăpezit străzile - VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce i-a spus mama din Craiova fetiței ei de 11 ani, cu câteva secunde înainte de a-și da ultima suflare. Ultimele ei cuvinte o vor urmări toată viața
Viva.ro
Ce i-a spus mama din Craiova fetiței ei de 11 ani, cu câteva secunde înainte de a-și da ultima suflare. Ultimele ei cuvinte o vor urmări toată viața
În sfârșit, o veste bună pentru români! Premierul Ilie Bolojan a anunțat cea mai mare schimbare de până acum! Începe "peste două săptămâni". E informația momentului!
Unica.ro
În sfârșit, o veste bună pentru români! Premierul Ilie Bolojan a anunțat cea mai mare schimbare de până acum! Începe "peste două săptămâni". E informația momentului!
Surpriză în showbiz! Au devenit PĂRINȚI! Cele două vedete și-au mărit familia în secret și au făcut PRIMELE declarații: "Suntem extrem de încântați"
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Au devenit PĂRINȚI! Cele două vedete și-au mărit familia în secret și au făcut PRIMELE declarații: "Suntem extrem de încântați"
gsp
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
GSP.RO
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
E gata! Se transferă Ianis Hagi: ce salariu va avea la noua echipă
GSP.RO
E gata! Se transferă Ianis Hagi: ce salariu va avea la noua echipă
Parteneri
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! A ajuns mai slabă decât fiica ei, iar știrile sunt tot mai grave despre Prințesa Kate. Ce decizie majoră plănuiește familia regală: „Are nevoie de timp”
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! A ajuns mai slabă decât fiica ei, iar știrile sunt tot mai grave despre Prințesa Kate. Ce decizie majoră plănuiește familia regală: „Are nevoie de timp”
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Se scumpește transportul în comun în București. Cât vor costa călătoriile și de când vom plăti mai mult
Știri România 00:23
Se scumpește transportul în comun în București. Cât vor costa călătoriile și de când vom plăti mai mult
Ce să faci în București în weekendul 23-24 august 2025: Noaptea Dansului, târg de adopții, concerte
Știri România 00:15
Ce să faci în București în weekendul 23-24 august 2025: Noaptea Dansului, târg de adopții, concerte
Parteneri
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Adevarul.ro
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Cinci zodii sunt protejate de astre până pe 1 septembrie. Noroc la bani, legături profitabile, dar și evenimente neașteptate pentru ele
Fanatik.ro
Cinci zodii sunt protejate de astre până pe 1 septembrie. Noroc la bani, legături profitabile, dar și evenimente neașteptate pentru ele
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Unde vor pleca Mihai Albu și soția lui în luna de miere și cine îi însoțește. „Am ales două locații. Ne-am hotărât pe ultima sută de metri”
Stiri Mondene 22 aug.
Unde vor pleca Mihai Albu și soția lui în luna de miere și cine îi însoțește. „Am ales două locații. Ne-am hotărât pe ultima sută de metri”
Dovada că Maria și Marius Avram sunt împreună după finala Insula Iubirii 2025. Unde au apărut și cum i-au deconspirat fanii
Stiri Mondene 22 aug.
Dovada că Maria și Marius Avram sunt împreună după finala Insula Iubirii 2025. Unde au apărut și cum i-au deconspirat fanii
Parteneri
Lora rupe tăcerea în urma speculațiilor despre divorț. Artista a transmis un mesaj TRANȘANT: "Obsesia trădării..."
Elle.ro
Lora rupe tăcerea în urma speculațiilor despre divorț. Artista a transmis un mesaj TRANȘANT: "Obsesia trădării..."
"Au primit și o sumă de bani în plus!" Daiana Prodan, fostă concurentă la Insula Iubirii, rupe tăcerea despre scena fierbinte dintre Ella și Teo, după ce s-a spus că a fost regizată. "Vă zic din experiență!" Ce a povestit tânăra
Unica.ro
"Au primit și o sumă de bani în plus!" Daiana Prodan, fostă concurentă la Insula Iubirii, rupe tăcerea despre scena fierbinte dintre Ella și Teo, după ce s-a spus că a fost regizată. "Vă zic din experiență!" Ce a povestit tânăra
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"
ObservatorNews.ro
Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Parteneri
Ioan Varga a bătut palma cu noul antrenor al lui CFR: „Patronul a ales! Îl așteptăm la Cluj să facem treabă”
GSP.ro
Ioan Varga a bătut palma cu noul antrenor al lui CFR: „Patronul a ales! Îl așteptăm la Cluj să facem treabă”
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
GSP.ro
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
Parteneri
Kremlinul nu este pregătit pentru summitul Putin-Zelenski. Declarațiile date de Serghei Lavrov
Mediafax.ro
Kremlinul nu este pregătit pentru summitul Putin-Zelenski. Declarațiile date de Serghei Lavrov
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
StirileKanalD.ro
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Wowbiz.ro
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut o relație timp de 19 ani
Wowbiz.ro
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut o relație timp de 19 ani
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
StirileKanalD.ro
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
Luna Neagră vine pe 23 august 2025. Ce presupune fenomenul cosmic neobișnuit care va avea loc weekend-ul acesta
KanalD.ro
Luna Neagră vine pe 23 august 2025. Ce presupune fenomenul cosmic neobișnuit care va avea loc weekend-ul acesta

Politic

Alexandru Nazare îi acuză de minciună pe cei care spun că românii ar fi „jefuiți” prin aplicarea cotei majorate de TVA
Politică 22 aug.
Alexandru Nazare îi acuză de minciună pe cei care spun că românii ar fi „jefuiți” prin aplicarea cotei majorate de TVA
Scandal pe banii românilor. Cât a cerut Poșta Română ca să distribuie ajutoarele de energie. Florin Manole: „Ticăloșie și nesimțire”
Exclusiv
Politică 22 aug.
Scandal pe banii românilor. Cât a cerut Poșta Română ca să distribuie ajutoarele de energie. Florin Manole: „Ticăloșie și nesimțire”
Parteneri
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Spotmedia.ro
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Ce a pățit un pescar care a vrut să facă o poză cu un rechin: ”Tocmai terminam de scos cârligul din gură”
Fanatik.ro
Ce a pățit un pescar care a vrut să facă o poză cu un rechin: ”Tocmai terminam de scos cârligul din gură”
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist
Spotmedia.ro
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist