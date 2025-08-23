Cupa Mondială 2026: O premieră

Trump a declarat: „Este o onoare extraordinară să aducem acest eveniment global şi acest grup incredibil de oameni şi aceşti sportivi incredibili – cei mai buni sportivi din lume – în centrul cultural al capitalei naţiunii noastre”.

Președintele a promis siguranță la eveniment, menționând preluarea controlului federal asupra poliției din Washington și adresând amenințări primarului Muriel Bowser.

Turneul din 2026 va fi primul cu 48 de echipe și se va desfășura în SUA, Mexic și Canada. Unsprezece orașe americane vor găzdui meciuri, dar Washington nu este printre ele.

„Cupa Mondială FIFA 2026 va fi cel mai mare şi mai complex eveniment din istoria sportului. Centrul Kennedy va oferi un start fenomenal şi va fi implicat în acest eveniment”, a adăugat Trump.

Controlul asupra Kennedy Center

Trump a preluat recent controlul consiliului de administrație al Kennedy Center, anunțând o reorganizare radicală. Republicanii din Congres au alocat 250 de milioane de dolari pentru renovarea centrului.

Această mișcare a stârnit critici din partea democraților și a unor artiști, ducând la anularea unor spectacole și demisii ale unor personalități culturale.

Trump a glumit că centrul ar putea fi redenumit „Trump Kennedy Center” și a descris planurile de renovare: „Lucrăm la asta. Este un proiect care va dura aproximativ un an. Va fi minunat. Va fi fantastic. Vedeţi cum arată, arată frumos. Nu pot să vă spun cât costă aurul – foarte mulţi bani. Nu există nimic comparabil cu aurul şi nu există nimic comparabil cu aurul masiv”.

Relația cu FIFA și posibila prezență a lui Putin

Președintele FIFA, Gianni Infantino, l-a însoțit pe Trump la anunț. Cei doi au dezvoltat o relație strânsă în timpul procesului de atribuire a turneului.

„Va fi absolut fantastic, cel mai mare eveniment din toate timpurile. Şi totul va începe aici, în Washington, DC, la Kennedy Center sau Trump Kennedy Center”, a spus Infantino.

Trump a sugerat că președintele rus Vladimir Putin ar putea fi prezent la Cupa Mondială din 2026. El a arătat o fotografie recentă cu Putin, comentând: „Cine cred că va veni depinde de ce se va întâmpla. Poate că va veni, poate că nu, depinde de ce se va întâmpla. Avem multe lucruri de făcut în următoarele două săptămâni. Dar mi s-a părut o poză frumoasă cu el. Bine, cu mine, dar frumoasă cu el. A fost foarte drăguţ din partea lui că mi-a trimis-o, bine”.

Fotografia a fost făcută la o întâlnire recentă în Alaska, unde cei doi lideri au discutat despre încheierea războiului din Ucraina.

Biletele pentru Cupa Mondială 2026 vor fi puse în vânzare pe 10 septembrie. Se așteaptă ca SUA să găzduiască majoritatea celor peste 100 de meciuri planificate.

