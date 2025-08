De asemenea, Trump a confirmat că „două submarine nucleare” au fost trimise „în regiune”, ca urmare a unei dispute online cu fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev.

Donald Trump, ultimatum pentru Rusia

Preşedintele american nu a oferit detalii despre tipul exact al submarinelor, dacă sunt cu propulsie nucleară sau echipate cu ogive nucleare, ori locaţia lor precisă.

Donald Trump a stabilit sfârşitul săptămânii ca termen-limită pentru ca Moscova să ia măsuri pentru ca războiul Rusia-Ucraina să înceteze.

În caz contrar, președintele SUA ameninţă rușii cu noi sancţiuni nespecificate.

Întrebat despre mesajul pe care Witkoff îl va transmite la Moscova, Trump a declarat: „Să încheie un acord pentru ca oamenii să nu mai fie ucişi”.

Donald Trump amenință cu „taxe vamale secundare” ţările care continuă schimburile comerciale cu Rusia

Preşedintele american a avertizat că ar putea impune „taxe vamale secundare” ţărilor care continuă schimburile comerciale cu Rusia, menţionând în mod specific China şi India.

Vizita lui Steve Witkoff la Moscova reprezintă o încercare de reluare a dialogului diplomatic, după ce eforturile anterioare ale lui Trump de îmbunătăţire a relaţiilor cu Kremlinul au fost întrerupte brusc.

Vladimir Putin s-a întâlnit deja de mai multe ori cu Witkoff la Moscova în trecut. Rămâne de văzut dacă această nouă rundă de discuţii va aduce rezultatele scontate de administraţia americană în contextul actual al tensiunilor internaţionale.

Ultimatum pentru pace: termenul-limită este 8 august

Donald Trump a stabilit și o dată-limită pentru negocieri de pace între Rusia și Ucraina, anunțând că dacă nu se va ajunge la un armistițiu până pe 8 august, SUA vor lua măsuri suplimentare împotriva Moscovei.

„Vom impune sancțiuni, iar el se pricepe destul de bine la sancțiuni. Știe cum să le evite”, a spus Trump.

Președintele SUA a vorbit și despre discuțiile sale repetate cu Vladimir Putin, afirmând că războiul din Ucraina ar fi putut fi evitat.

„Am vorbit mult cu Putin și cred că am avut o conversație excelentă. Apoi mă întorc acasă și văd că a fost aruncată o bombă în Kiev și în alte orașe, ucigând oameni. Spun, știi, tocmai am avut această conversație excelentă cu el și părea că vom reuși – am crezut că am rezolvat problema de trei ori, și poate că el vrea să încerce să ia totul. Cred că va fi foarte greu pentru el”.

Întrebat dacă percepția sa despre liderul de la Kremlin s-a schimbat în ultimele luni, Trump a recunoscut că este uimit de acțiunile recente ale Rusiei.

Tensiuni în creștere

Pe 1 august, Donald Trump a postat pe Truth Social un mesaj în care a justificat mutarea submarinelor nucleare americane, făcând referire la declarațiile „prostești și incendiare” ale lui Medvedev.

„Pe baza declaraţiilor extrem de provocatoare ale fostului preşedinte al Rusiei Dmitri Medvedev, care este în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, am ordonat ca două submarine nucleare să fie poziţionate în regiunile corespunzătoare, în eventualitatea în care aceste declaraţii prosteşti şi incendiare sunt mai mult decât atât”, a precizat liderul de la Casa Albă.

Conflictul declarațiilor dintre Donald Trump și Dmitri Medvedev s-a amplificat în ultimele zile, după ce oficialul rus a ironizat termenul-limită impus de Trump și a transmis, printr-o postare pe Telegram, că „Rusia nu este Israel și nici măcar Iran”, iar Trump riscă „un război” pe plan intern.

Medvedev a numit termenul-limită un „ultimatum teatral”, iar Trump i-a răspuns numindu-l „fostul președinte ratat al Rusiei” și avertizând: „Să aibă grijă ce spune, deoarece se apropie periculos de o zonă foarte riscantă”.

Poziționarea submarinelor nucleare americane este văzută ca o demonstrație de forță și un mesaj strategic, atât pentru Rusia, cât și pentru aliații NATO.







