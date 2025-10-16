Donald Trump a refuzat să ofere detalii suplimentare despre informaţiile publicate de The New York Times, potrivit cărora ar fi aprobat în secret o operaţiune a CIA împotriva preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro.

Motivele pentru care Donald Trump aprobă acțiunile CIA

„Am făcut-o din două motive”, a spus el, reiterând acuzaţiile că Maduro conduce un regim de narcoterorism şi că eliberează prizonieri pentru a-i trimite în Statele Unite.

Întrebat dacă a dat CIA ordinul de a-l „neutraliza” pe Maduro, Trump a replicat: „Este o întrebare ridicolă… De fapt, nu chiar, dar ar fi ridicol din partea mea să răspund.”

Administraţia Trump a distrus recent pe mare cinci ambarcaţiuni prezentate ca aparţinând traficanţilor de droguri, acţiune soldată cu cel puţin 27 de morţi.

În august, SUA au desfăşurat opt nave de război şi un submarin nuclear în largul coastelor Venezuelei, oficial în cadrul unei operaţiuni antidrog.

„Nu vreau să spun mai mult, dar acum ne concentrăm asupra teritoriului, pentru că stăpânim foarte bine marea”, a afirmat Trump, răspunzând unei întrebări despre posibile atacuri terestre.

Washingtonul acuză regimul Maduro că coordonează o vastă reţea de trafic de droguri, acuzaţie respinsă categoric de Caracas, care a denunţat „ameninţarea militară americană” şi a mobilizat rezerviştii pentru exerciţii militare.

Manevre militare în Venezuela

„Nu războiului din Caraibe”, a declarat Maduro, respingând orice încercare de schimbare de regim şi comparând situaţia cu „războaiele eşuate din Afganistan, Iran şi Irak”.

El a invocat şi loviturile de stat susţinute de CIA în America Latină, amintind de Argentina şi de regimul Pinochet din Chile: „Până când vor mai continua loviturile de stat ale CIA? America Latină nu le doreşte, nu le cere şi le respinge.”

Ministerul venezuelean al Afacerilor Externe a calificat declaraţiile lui Trump drept o „încălcare gravă a dreptului internaţional”, denunţând „politica de agresiune, ameninţare şi hărţuire” a Statelor Unite.

Între timp, Maduro a continuat manevrele militare naţionale, desfăşurând trupe în Petare şi Catia, cele mai mari cartiere din Caracas, şi a ordonat exerciţii la frontiera cu Columbia, în statele Táchira, Apure şi Amazonas — regiuni folosite pentru traficul de cocaină columbiană.

„Vom activa întreaga forţă de apărare militară şi populară pentru a câştiga pacea”, a anunţat Maduro într-un mesaj pe Telegram, afirmând că Venezuela trebuie să-şi apere „munţii, coastele, şcolile, spitalele, fabricile şi pieţele”.

Potrivit liderului venezuelean, Washingtonul foloseşte acuzaţiile de trafic de droguri ca pretext pentru a impune o schimbare de regim şi pentru a pune mâna pe resursele petroliere ale ţării.

