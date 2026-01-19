Scrisoarea președintelui american, confirmată de premierul norvegian, a devenit virală pe rețelele sociale, conținea critici dure și afirmații bizare.

„Dragă Jonas, de când țara ta a decis să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace pentru oprirea a 8 războaie PLUS, simt că nu mai am obligația de a mă gândi exclusiv la pace, chiar dacă aceasta va rămâne dominantă, ci mă pot gândi acum la ceea ce este bine și corect pentru Statele Unite”, a scris Trump.

În același mesaj, Trump acuză că Danemarca nu protejează Groenlanda de influențele Rusiei și Chinei, afirmând că țara nu are dreptul de a deține acest teritoriu

De ce au ei un „drept de proprietate”? Nu există documente scrise, doar că un vas a aterizat acolo acum sute de ani, dar și noi am avut vase care au ajuns acolo. „Am făcut mai mult pentru NATO decât orice altă persoană de la înființarea sa, iar acum NATO ar trebui să facă ceva pentru Statele Unite. Lumea nu este în siguranță dacă nu avem control complet și total asupra Groenlandei. Mulțumesc! Președinte DJT“, se mai arată în misivă.

NEW: @potus letter to @jonasgahrstore links @NobelPrize to Greenland, reiterates threats, and is forwarded by the NSC staff to multiple European ambassadors in Washington. I obtained the text from multiple officials:



Dear Ambassador:



President Trump has asked that the… — Nick Schifrin (@nickschifrin) January 19, 2026

Jonas Gahr Støre a explicat că această scrisoare a fost un răspuns la o comunicare anterioară trimisă de el, împreună cu președintele Finlandei, Alexander Stubb.

„În mesajul nostru către Trump, am exprimat dezacordul față de creșterea tarifelor impuse Norvegiei, Finlandei și altor țări selectate. Am subliniat nevoia de reducere a tensiunilor și am solicitat un apel telefonic între Trump, Stubb și mine în cursul zilei”, a declarat Støre.

Prim-ministrul Norvegiei a dezvăluit că Trump a ales să distribuie scrisoarea sa altor lideri NATO, dar a subliniat că guvernul norvegian nu are nicio influență asupra decernării Premiului Nobel pentru Pace.

„În ceea ce privește Premiul Nobel pentru Pace, i-am explicat de mai multe ori lui Trump ceea ce este bine cunoscut: că decernarea premiului este realizată de un comitet independent, nu de guvernul norvegian”, a precizat Støre.

VG a contactat-o ​​pe Gunhild Hoogensen Gjørv, profesoară de studii de securitate la UIT, Universitatea Arctică din Norvegia.

„Pe scurt, e șantaj! Nu ezită să mintă ca să obțină ce vrea. De aceea este mai important ca niciodată ca Norvegia și Europa să fie unite”, a explicat experta.

Støre a primit mesajul la nici o zi după ce mai mulți lideri europeni s-au reunit pentru întâlniri de criză despre ultimele mișcări ale lui Trump.

În ultimele săptămâni, președintele SUA a reiterat că „are nevoie de Groenlanda”. Acum, liderul de la Casa Albă amenință mai multe țări europene cu o taxă vamală punitivă de 10%. Motivul este că țările respective au trimis personal militar în Groenlanda.

Singura cale de ieșire este ca Statele Unite să obțină „preluarea completă și totală a Groenlandei”, potrivit lui Trump.

