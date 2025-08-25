Amenințări la adresa televiziunilor ABC și NBC

Într-o serie de postări pe platforma sa de social media, Truth Social, Trump a susținut că ABC și NBC difuzează „97% ȘTIRI PROASTE” despre el, în ciuda a ceea ce el consideră a fi realizări semnificative în primele 8 luni de mandat.

Președintele SUA a mers până acolo încât să sugereze că aceste rețele sunt „un braț al Partidului Democrat” și ar trebui să li se revoce licențele de către Comisia Federală de Comunicații (FCC).

Trump s-a declarat „total în favoarea” revocării licențelor ABC și NBC, acuzându-le că sunt „părtinitoare și neadevărate, o amenințare reală la adresa democrației”. Președintele SUA nu a oferit însă dovezi concrete pentru aceste afirmații.

Într-o postare ulterioară, Trump a reiterat amenințarea cu revocarea licențelor și a sugerat că rețelele ar trebui „cel puțin” să plătească sume mari pentru utilizarea spectrului de radiodifuziune.

Această idee a fost susținută anterior și de miliardarul Elon Musk, fost aliat al lui Trump.

„De ce ABC și NBC FAKE NEWS, două dintre cele mai proaste și mai părtinitoare rețele de televiziune din lume, nu plătesc milioane de dolari pe an în TAXE DE LICENȚĂ? Ar trebui să-și piardă licențele pentru relatările nedrepte despre republicani și/sau conservatori, dar cel puțin ar trebui să plătească MULT pentru privilegiul de a utiliza cele mai valoroase unde radio oriunde și oricând!!! «Jurnalismul» necinstit nu ar trebui recompensat, ar trebui desființat!!!”, a scris Donald Trump pe rețeaua Truth Social.

Trump, în scădere în sondaje

Înainte de a ataca posturile ABC și NBC, Trump a susținut în mod fals că înregistrează „cele mai bune scoruri din sondaje”, menționând procente de 60% și chiar 70%. În aceeași postare, el a respins sondajele nefavorabile drept „știri false”.

Însă, potrivit Forbes, un sondaj Reuters/Ipsos recent arată o rată de aprobare de doar 40% pentru Trump, în timp ce rata de dezaprobare a ajuns la 54%.

Acesta a fost realizat după ce Donald Trump s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, la începutul acestei luni.

Chiar și 1 din 5 republicani consideră că președintele SUA este prea apropiat de Rusia.

Alte sondaje realizate în această lună indică de asemenea rate de aprobare netă negative pentru președintele american, variind între -3 și -20 de puncte procentuale.

