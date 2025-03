Ce este „Domul de Aur”

Casa Albă a transmis că nu se vor face economii pentru a îndeplini una dintre prioritățile principale ale președintelui Donald Trump la Pentagon, potrivit surselor.

„Domul de Aur” reprezintă încercarea administrației Trump de a rebrandui planurile vagi pentru dezvoltarea unui sistem de apărare antirachetă similar cu Domul de Fier din Israel.

Deși Pentagonul caută să reducă bugetele, administrația Trump a ordonat oficialilor militari să asigure finanțarea viitoare pentru „Domul de Aur” în estimările bugetare pentru 2026-2030, dar sistemul rămâne nedefinit dincolo de un nume, potrivit surselor.

„În acest moment, Domul de Aur este, de fapt, o idee”, a declarat o sursă familiarizată cu discuțiile interne despre proiect, adăugând că ar putea exista tehnologii în dezvoltare care, dacă vor fi scalate, ar putea fi aplicate, dar deocamdată discuțiile sunt pur conceptuale.

Aceasta face ca proiectarea costurilor viitoare să fie aproape imposibilă, sursa adăugând că ar costa probabil miliarde de dolari pentru construcție și întreținere.

Varianta americană a „Domului de Fier” din Israel

Trump a insistat în mod repetat că SUA au nevoie de un program de apărare antirachetă similar cu Domul de Fier din Israel, dar sistemele sunt de o magnitudine diferită.

Recomandări Ce pedeapsă a primit un bărbat acuzat că a incitat la violență pe TikTok după şedința CSAT ce a dus la anularea alegerilor. „Să vă dea Dumnezeu bube în fund și mâini scurte, să n-aveți cu ce vă scărpina!”

În termeni practici, comparația este mai degrabă între mere și portavioane. Sistemul „Domul de Fier” din Israel protejează selectiv zonele populate de amenințări cu rază scurtă de acțiune într-o țară de dimensiunea statului New Jersey.

Trump dorește un sistem de apărare antirachetă bazat în spațiu, capabil să apere întregul teritoriu al Statelor Unite de rachete balistice și hipersonice avansate.

„Israelul este mic”, a spus sursa familiarizată cu discuțiile interne despre proiectul „Domul de Aur”

„Este 100% fezabil să acoperi Israelul cu radare și cu o combinație de interceptoare mobile și fixe. Cum faci asta în Statele Unite? Nu poți face asta doar la granițe și pe litoral, pentru că rachetele balistice intercontinentale pot reintra în atmosferă deasupra Kansasului”, a mai declarat sursa.

Deși imposibil, Trump pune presiuni pentru crearea sistemului de apărare

Totuși, Trump a emis un ordin executiv în prima săptămână de mandat, cerând secretarului apărării, Pete Hegseth, să prezinte un plan pentru dezvoltarea și implementarea scutului antirachetă de generație următoare până pe 28 martie.

Un oficial senior al Pentagonului a insistat săptămâna aceasta că se lucrează la acest proiect.

Recomandări Rapoartele secrete ale CIA despre armele sonice experimentate de sovietici. „Tunul” de zgomot folosit în timpul ultimului miting al lui Ceaușescu

„În conformitate cu protejarea patriei și conform ordinului executiv al președintelui Trump, lucrăm cu baza industrială și prin provocările lanțului de aprovizionare asociate cu ridicarea Domului de Aur”, a declarat Steven J. Morani, care îndeplinește în prezent atribuțiile de subsecretar al apărării pentru achiziții și susținere, la Conferința McAleese Defense Programs din Washington.

În același timp, oficialii Pentagonului au realiniat propunerea de buget a Departamentului Apărării pentru 2026 pentru a îndeplini prioritățile lui Hegseth, care au fost detaliate într-un memorandum livrat liderilor seniori săptămâna trecută și care reprezintă o revizuire majoră a obiectivelor strategice ale armatei, conform unei copii obținute de CNN.

Memorandumul solicită în mod specific conducerii Pentagonului să se concentreze pe consolidarea apărării antirachetă a patriei americane prin „Domul de Aur” al lui Trump.

„Există un proces analitic riguros în desfășurare pentru a reanaliza bugetul”, a adăugat Morani. „Aceasta este o practică standard pentru orice nouă administrație care preia mandatul”.

Proiectul ar putea da peste cap bugetul SUA

Rămâne neclar cât de mulți bani va solicita Pentagonul pentru Domul de Aur al lui Trump în propunerea sa bugetară sau cum vor determina oficialii suma necesară pentru finanțare.

Recomandări Donald Trump recunoaște că au loc negocieri privind „împărțirea” Ucrainei: „Problema este discutată chiar acum”

Amiralul retras Mark Montgomery crede că crearea unui sistem de apărare antirachetă balistică ar putea fi posibilă în 7-10 ani, dar chiar și atunci va avea limitări severe, fiind potențial capabil să protejeze doar clădirile federale critice și marile orașe.

„Cu cât vrei să fie mai aproape de 100%, cu atât va fi mai scump”, a spus Montgomery, directorul senior al Center On Cyber and Technology Innovation la Foundation for Defense of Democracies.

Un sistem cuprinzător va necesita seturi diferite de sateliți pentru comunicare, detectarea rachetelor inamice și lansarea interceptoarelor, a spus Montgomery pentru CNN. Aceste tipuri de sisteme sunt proiecte pe termen lung, a adăugat el, necesitând apărarea existentă pentru a acoperi golul între timp.

„Trebuie să fii responsabil aici”, a spus Montgomery. „Nu vei putea apăra totul cu aceste rachete bazate la sol. Ele apără un cerc în jurul lor, dar nu este mare”.

Producătorii americani de armament văd deja semne de dolari. Agenția de Apărare Antirachetă a organizat o zi a industriei la mijlocul lunii februarie pentru a solicita oferte de la companiile interesate să ajute la planificarea și construirea Domului de Aur.

Agenția a primit peste 360 de rezumate secrete și neclasificate despre idei privind planificarea și executarea sistemului.

Lockheed Martin a mers mai departe, creând un site web pentru Domul de Aur, susținând că cel mai mare contractor de apărare din lume are „capacitățile dovedite, testate în misiune și istoricul de integrare pentru a aduce acest efort la viață”.

Sistemul de apărare „Star Wars” al SUA din anii 80, un eșec lamentabil

În anii 80, președintele Ronald Reagan a anunțat Inițiativa de Apărare Strategică pentru a crea o apărare bazată în spațiu împotriva rachetelor nucleare balistice.

Sistemul a fost numit în derâdere „Star Wars” și a consumat zeci de miliarde de dolari înainte de a fi anulat, confruntându-se cu obstacole tehnice și economice insurmontabile.

Laura Grego, director de cercetare senior al Programului de Securitate Globală la Uniunea Oamenilor de Știință Îngrijorați, spune că aceleași provocări rămân și sunt cunoscute de ani.

„S-a înțeles de mult timp că apărarea împotriva unui arsenal nuclear sofisticat este nefezabilă din punct de vedere tehnic și economic”, a spus Grego pentru CNN.

Apărarea antirachetă balistică actuală a Americii este concepută pentru a contracara un număr mic de rachete dintr-un stat rebel, precum Coreea de Nord sau Iran.

Sistemul se bazează pe Apărarea Midcourse bazată la sol (GMD), care a eșuat în aproape jumătate din teste, conform Asociației pentru Controlul Armelor, făcându-l incapabil să oprească un atac major din partea Rusiei sau Chinei.

Dar în ordinul său executiv, Trump a cerut un sistem mult mai complex și robust – interceptoare bazate în spațiu, capabile să doboare o țintă la câteva momente după lansare.

Experții în apărare critică decizia lui Donald Trump

Un astfel de sistem ar necesita mii de interceptoare în orbită joasă pentru a intercepta chiar și o singură lansare de rachetă nord-coreeană, conform Societății Americane de Fizică (APS), care a studiat fezabilitatea apărării antirachetă balistică de ani.

Un singur interceptor în orbită nu este aproape niciodată în locul și momentul potrivit pentru a intercepta rapid o lansare de rachetă balistică, așa că este nevoie de mult mai multe pentru a asigura o acoperire adecvată.

„Estimăm că o constelație de aproximativ 16.000 de interceptoare ar fi necesară pentru a încerca să contracareze un tir rapid de zece ICBM-uri cu propulsie solidă, precum [nord-coreeanul] Hwasong-18”, a scris APS într-un studiu recent.

Chiar și atunci, Grego spune că un sistem de apărare antirachetă bazat în spațiu este vulnerabil la atacuri antisatelit din partea sistemelor terestre mult mai ieftine.

„Cea mai critică slăbiciune a unui astfel de sistem este fragilitatea sa, vulnerabilitatea sa la atac”, a adăugat Grego.

În Marea Roșie, SUA au tras zeci de rachete interceptoare care costă milioane de dolari asupra dronelor și rachetelor Houthi, care costă o fracțiune din preț.

Dezechilibrul fiscal devine mult mai grav când sistemul este în spațiu, potrivit lui John Tierney, fost congresmen democrat care a ținut ani de audieri privind apărarea antirachetă balistică.

„Este o glumă. Este practic o escrocherie”, a spus Tierney. Acum director executiv pentru Center for Arms Control & Non-Proliferation, Tierney l-a criticat pe Trump pentru că este „dispus să arunce miliarde și miliarde și miliarde de dolari pe ceva care nu va funcționa”.

Pe măsură ce SUA investesc bani în cercetare și dezvoltarea Golden Dome, actuali și foști oficiali spun că adversarii Americii vor extinde probabil propriul arsenal de rachete balistice pentru a rămâne în față. Dar, deoarece rachetele balistice ofensive sunt mult mai ieftine decât interceptoarele necesare pentru a le opri, Tierney spune că sistemul devine rapid nefezabil din punct de vedere financiar.

Perspective în ceea ce privește un atac nuclear

Oficialii militari americani evaluează și cum ar putea Domul de Aur să perturbe stabilitatea actuală oferită de descurajarea nucleară, conform sursei familiarizate cu discuțiile interne legate de proiect.

În prezent, principalul factor de descurajare al SUA împotriva unui atac nuclear preventiv din partea unei alte țări este capacitatea sa de a riposta, chiar și după ce a suportat un atac nuclear inițial, a spus sursa.

„Dacă implementezi ceva pe care adversarii tăi nucleari înarmați îl consideră o contramăsură fiabilă care anulează pur și simplu arsenalul lor nuclear, acum ai eliminat stabilitatea descurajării, pentru că ai îmbunătățit ușurința cu care Statele Unite ar putea lansa un atac nuclear asupra lor fără consecințe”, a adăugat sursa. „Și atunci trebuie să te întrebi, cât de mult avem încredere că SUA nu vor face asta?”

„Dacă sunt China, dacă sunt Rusia, încrederea mea este din ce în ce mai scăzută că SUA nu ne vor lovi cu o rachetă nucleară într-o criză”, conform aceleași surse.

„Strategic, nu are niciun sens. Tehnic, nu are niciun sens. Economic, nu are niciun sens”, a adăugat Tierney.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Bulevardul Iuliu Maniu din București va fi complet transformat. Modificările anunțate de Ciprian Ciucu și cum va arăta bulevardul

Urmărește-ne pe Google News