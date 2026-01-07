Trump impune condiții dure Venezuelei pentru petrol

Administrația Trump i-a spus președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, că trebuie să îndeplinească cerințele Casei Albe înainte de a i se permite să extragă mai mult petrol, potrivit unor surse citate de ABC News. Venezuela trebuie să rupă legăturile economice cu China, Rusia, Iran și Cuba pentru a putea exporta petrol. În plus, țara trebuie să acorde prioritate SUA în producția și vânzarea de petrol brut.

Într-un interviu pentru publicația citată, președintele Comisiei pentru Servicii Armate din Senat, Roger Wicker, a confirmat că strategia SUA vizează controlul asupra rezervelor de petrol ale Venezuelei, fără implicarea trupelor americane.

„Guvernul intenționează să controleze petrolul, să preia comanda asupra navelor și cisternelor, iar niciuna dintre acestea nu va ajunge la Havana”, a declarat Wicker. El a adăugat că Venezuela nu poate produce mai mult petrol din cauza lipsei de capacitate de stocare.

Caracas riscă să intre în colaps financiar

Secretarul de Stat Marco Rubio le-a spus congresmenilor într-un briefing privat că SUA poate influența deciziile Venezuelei, deoarece cisternele de petrol ale țării sunt pline, iar Caracas ar putea deveni insolvabilă în câteva săptămâni fără vânzarea rezervelor.

„Președintele urmărește să exercite maximă presiune asupra Venezuelei pentru a opri migrația ilegală, fluxurile de droguri și pentru a revitaliza infrastructura petrolieră”, a precizat un oficial de rang înalt din administrația americană pentru sursa citată.

Marți seara, Donald Trump a anunțat că autoritățile interimare din Venezuela vor transfera între 30 și 50 de milioane de barili de petrol către SUA pentru a fi vândute la prețul pieței. Fondurile obținute vor fi gestionate de președinte pentru „a asigura că sunt utilizate în beneficiul poporului venezuelean și al Statelor Unite!”.

Cu o lună în urmă, Trump a ordonat un „blocaj total și complet” asupra navelor sancționate care transportă petrol în și din Venezuela. Întrebat de reporteri ce înseamnă acest lucru, Trump a răspuns: „Este doar un blocaj. Nu vom permite trecerea nimănui care nu ar trebui să treacă”.

