„I-au dat lui Putin un motiv să se ducă și să-i bombardeze noaptea trecută. Asta e ceea ce nu mi-a plăcut. Când am văzut asta, am spus: «Gata, acum va fi o lovitură»”, a afirmat Donald Trump, care a fost întrebat de un jurnalist dacă atacurile lansate de Ucraina în Rusia i-au schimbat părerea despre cărțile pe care le are președintele ucrainean Volodimir Zelenski, conform Kommersant.

Operațiunea „Pânza de păianjen” a Ucrainei a avut loc duminică, 1 iunie. Aceasta s-a soldat cu distrugerea a cel puțin 13 bombardiere – conform unor imagini confirmate din satelit – și a cel puțin două avioane de recunoaștere A-50.

În timpul unei conversații telefonice cu președintele rus Vladimir Putin, la 4 iunie, liderul de la Casa Albă a spus că nu era la curent cu planurile Kievului de a ataca aerodromurile rusești, conform sursei citate. Discuția celor doi lideri a durat 75 de minute.

„Am discutat despre atacul Ucrainei asupra avioanelor rusești ancorate și despre diverse alte atacuri care au avut loc de ambele părți”, a declarat Trump pe platforma Truth Social.

Ulterior, armata ucraineană a lovit alte două aerodromuri militare rusești în care se aflau aeronave de război folosite de ruși.

Amintim că Harkov, al doilea cel mai mare oraș din Ucraina, a fost în noaptea de vineri spre sâmbătă ținta unor atacuri rusești fără precedent, soldate cu cel puțin doi morți și 17 răniți, a declarat primarul Igor Terejov.