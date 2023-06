În înregistrarea care a fost difuzată pentru prima dată la emisiunea „Anderson Cooper 360” de la CNN, Trump discută despre un document secret al Pentagonului, cu planuri de a ataca Iranul.

Episodul este unul dintre cele două la care se face referire în rechizitoriul în care procurorii susțin că fostul președinte a prezentat detalii despre informații clasificate unor persoane care nu aveau autorizații de securitate.

În conversație, Trump vorbește cu oameni care îl ajută pe fostul său șef de personal, Mark Meadows, să scrie o carte. Asistenta lui Trump, Margo Martin, a înregistrat în mod regulat conversațiile cu autorii, pentru a se asigura că aceștia relatează cu acuratețe observațiile sale.

Potrivit înregistrării difuzate pe CNN, Trump se referă la document și la statutul său clasificat.

„Acestea sunt hârtiile”, spune Trump în înregistrarea audio, în timp ce discută despre planurile de atac ale Pentagonului împotriva Iranului.

„Acest lucru a fost redactat de armată și mi-a fost dat”, continuă Trump, înainte de a observa că documentul a rămas secret. „Vezi că, în calitate de președinte, l-aș fi putut declasifica”, spune Trump. „Acum nu pot, știi, dar acesta este încă un secret”, adaugă fostul lider de la Casa Albă.

The Trump audio:



„See as president I could have declassified it. Now I can’t, you know, but this is still a secret.”



„Now we have a problem,” a staffer responds. pic.twitter.com/ftNqOTnfZn