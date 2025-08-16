Într-o scurtă apariție în fața presei, după întâlnirea care a durat mai bine de 3 ore, cei doi șefi de stat au spus că au făcut progrese, fără să explice concret la ce se referă.

Însă, ulterior, Trump a făcut mai multe precizări la Fox News. Președintele SUA a recunoscut că a discutat cu Putin posibile schimburi de teritorii și garanții de securitate pentru Ucraina, spunând: „Cred că acestea sunt puncte pe care le-am negociat și asupra cărora, în mare parte, am ajuns la un acord. Cred că suntem destul de aproape de un acord. Președintele Zelenski trebuie să fie de acord”.

Trump a sugerat apoi că ar putea fi organizată o întâlnire între Putin și Zelenski, la care ar putea participa și el, dar fără să dea alte detalii.

În schimb, Putin nu a pomenit nimic despre o întâlnire cu Zelenski atunci când a vorbit cu jurnaliștii. El a spus doar că se așteaptă ca Ucraina și aliații săi europeni să accepte rezultatele negocierilor SUA–Rusia și să nu încerce să „submineze progresul care începe să prindă contur”.

Aceasta a fost prima întâlnire Trump-Putin după 6 ani, dar președintele Ucrainei nu a fost chemat.