Președintele a ajuns la Baza Aeriană Andrews din Maryland vineri după-amiază și s-a îmbarcat în avionul prezidențial pentru un weekend la Mar-a-Lago, în Palm Beach.

The President and his umbrella attempt to board Air Force One pic.twitter.com/mSJVSQxJWd — Acyn (@Acyn) April 11, 2025

Aceasta nu e prima dată când Donald Trump gafează cu o umbrelă

În timp ce se pregătea de sfârșitul de săptămână în însorita Florida, Trump a înfruntat vântul și ploaia pe pistă. El ținea în mână o umbrelă mare, neagră, în timp ce urca treptele aeronavei.

Totuși, președintele nu a strâns umbrela, deși în acest timp încerca să intre pe ușa avionului, și o trăgea după el fără succes. Apoi, i-a dat umbrela unui membru al personalului.

Donald Trump struggles to get his umbrella inside Air Force One before he heads out to Mar-a-Lago to go golfing again. This man is a global laughingstock. pic.twitter.com/FtTMt0XeHl — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) April 11, 2025

Incidentul vine la doar o săptămână după ce Trump a avut un moment de slăbiciune mentală în timpul unui discurs, moment calificat de unii drept „senil”, și a fost surprins făcând o declarație scandaloasă într-o conversație cu prietenii săi.

Aceasta nu este prima dată când Donald Trump are un incident stânjenitor cu o umbrelă.

Președintele a făcut un gest aproape identic în 2018, când, neputând să tragă umbrela prin intrarea îngustă a avionului, a abandonat-o pur și simplu afară.

WATCH: President Trump abandons his open umbrella at the door to Air Force One while departing for Indianapolis on Saturday. pic.twitter.com/hcKeMIhifg — MSNBC (@MSNBC) October 27, 2018

„Încă n-a învățat cum funcționează o umbrelă?”, a glumit utilizatorul @jgoodloejapan, pe rețeaua socială X. „Atâția ani și tot n-a reușit să se prindă”, i-a răspuns @ckenny8799.

Tot în 2018, președintele SUA a uitat că afară plouă și că lângă el sub umbrelă se află soția lui, iar când a mers să răspundă întrebărilor jurnaliștilor, a lăsat-o pe Melania Trump în ploaie.

Gestul lui Trump, motiv de glume și ironii pe internet

Alții au privit plecarea lui Trump din Washington într-o notă mai serioasă și au subliniat ironia faptului că președintele își petrece din nou weekendul la golf, în timp ce Statele Unite treceau prin una dintre cele mai turbulente săptămâni din istoria economică a țării.

Războiul comercial global declanșat de Donald Trump a provocat haos pe piața bursieră, care s-a prăbușit la niveluri nemaiîntâlnite de la începutul pandemiei de COVID-19, revenindu-și brusc doar după ce președintele a anunțat o pauză de 90 de zile în aplicarea tarifelor.

Liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, s-a alăturat numărului tot mai mare de persoane care cer investigarea posibilelor nereguli financiare comise de Donald Trump.

Miercuri dimineață, Trump a scris pe platforma Truth Social: „Perioadă excelentă pentru cumpărături”, în ciuda haosului de pe piețele financiare.

Câteva ore mai târziu, președintele SUA a anunțat suspendarea pentru 90 de zile a celor mai extinse tarife comerciale globale, ceea ce a provocat o revenire spectaculoasă a bursei.

