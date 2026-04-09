Acest mesaj a fost transmis după ce Trump l-a primit miercuri pe Rutte, în contextul tensiunilor pe care președintele american le-a provocat în interioriul alianței occidentale de apărare după ce a lansat războiul împotriva Iranului fără să se consulte, apoi a insistat ca aliații să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

„Secretarul general se află contact cu aliații asupra discuțiilor sale de la Washington”, a declarat purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart. „Este clar că SUA așteaptă angajamente și acțiuni concrete pentru a asigura libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz”, a adăugat ea.

Unul dintre diplomații citați de Reuters afirmă că „frustrarea celor de la Washington” este observată în Europa, dar le reproșează că „ei nu s-au consultat cu aliații nici înainte, nici după începerea acestui război”.

„NATO în sine nu joacă un rol în războiul împotriva Iranului, dar aliații doresc să contribuie la căutarea unor soluții pe termen lung pentru Strâmtoarea Ormuz. Odată lansate negocierile cu Iranul, aceasta ar putea fi de ajutor”, a subliniat același diplomat.

După ce țările europene au refuzat cererea lui Donald Trump de a-și trimite navele de război într-o operațiune împotriva Iranului pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, liderul de la Casa Albă a amenințat cu retragerea SUA din NATO.

Trump insistă că aliații din NATO ar fi trebuit să-l urmeze orbește în Iran, chiar dacă NATO este o alianță defensivă axată pe apărarea zonei euro-atlantice în cazul unui atac din partea unei părți agresoare.

„NATO nu a fost acolo când noi am avut nevoie de ei și nici nu vor fi acolo dacă vom avea din nou nevoie de ei”, a comentat cel de-al 47-lea președinte al SUA pe platforma sa socială Truth Social după întâlnirea de miercuri cu Rutte.

Într-un interviu acordat pentru CNN după întâlnirea cu Trump, Rutte a spus că liderul republican de la Casa Albă „este în mod clar dezamăgit de mulți aliați din NATO”. „Îi pot înțelege punctul de vedere”, a susținut el

Ca represalii în urma războiului declanșat de SUA și Israel pe 28 februarie, regimul din Iran a permis de atunci doar trecerea selectivă a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, dar a acceptat să o redeschidă în urma armistițiului pentru 14 zile convenit miercuri.

Totuși, Teheranul a amenințat miercuri cu retragerea din armistițiu. Doar cinci nave au traversat miercuri strâmtoarea, față de 11 în ziua precedentă, înainte de anunțarea armistițiului.

Potrivit Emiratelor Arabe Unite (EAU), circa 230 de petroliere sunt pregătite în Golful Persic să ridice ancora odată ce Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă.

