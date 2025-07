„Liberia este un prieten de lungă durată al Statelor Unite și credem în politica dumneavoastră de a face America măreață din nou. Vrem doar să vă mulțumim foarte mult pentru această oportunitate”, a spus președintele Joseph Boakai în engleză, la o întâlnire de la Casa Albă, înainte de a pleda pentru investiții americane în țara sa.

President Trump to Liberian President Joseph Boakai: „Thank you and such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully, where? Were you educated, where? In Liberia?” pic.twitter.com/WZ2LR5JZcb

— CSPAN (@cspan) July 9, 2025