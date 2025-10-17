Trump l-a complimentat pe Zelenski pentru sacou

Cei doi au schimbat câteva cuvinte în timp ce s-au fotografiat înainte de a intra în clădire. Un reporter l-a întrebat pe Trump și dacă Vladimir Putin „negociază cu bună-credință”, dar acesta nu i-a răspuns. În schimb, și-a făcut timp să-l complimenteze pe Volodimir Zelenski pentru ținută: „Arată superb în sacou”

Zelenski a fost criticat de un reporter din Biroul Oval pentru că nu a purtat costum în timpul primei sale întâlniri cu Trump, în februarie. Ucraineanul s-a îmbrăcat mai formal pentru a doua sa întâlnire de la Washington, în august, și se pare că a făcut-o și astăzi.

Donald Trump a spus că este „o onoare” să fie alături de un „lider puternic” și „om pe care am ajuns să-l cunosc foarte bine”, Volodimir Zelenski.

Președintele SUA crede că s-au făcut progrese mari

Donald Trump spune că va vorbi cu președintele ucrainean despre discuția sa de ieri cu Vladimir Putin. „Cred că facem progrese mari”, spune Trump. „Vom vorbi despre asta astăzi. Vom vorbi despre ce s-a întâmplat ieri în timpul apelului meu telefonic cu președintele Putin.

„Cred că lucrurile merg destul de bine. A început cu Alaska, unde cred că s-au discutat anumite linii directoare. Și vrem să vedem dacă putem realiza acest lucru.”

Recomandări Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București

Volodimir Zelenski i-a spus că este gata să vorbească în orice format. Întrebat de un reporter dacă va face concesii pentru a pune capăt războiului din Ucraina, Zelenski a spus: „În primul rând, cred că trebuie să stăm și să vorbim. În al doilea rând, avem nevoie de un armistițiu. Chiar și acum, în Orientul Mijlociu, este foarte dificil să menții un armistițiu. Bilateral, trilateral: nu contează. Doar pace. Acest lucru este important.”

El spune că asigurarea garanțiilor de securitate bilaterale cu SUA este „cel mai important document, deoarece SUA sunt foarte puternice”.

Zelenski propune un acord tip „dronă pentru Tomahawk”

Volodimir Zelenski sugerează că Ucraina poate furniza SUA „mii de drone” dacă Washingtonul îi permite să utilizeze rachete Tomahawk.

„De aceea putem lucra împreună, putem consolida producția americană”, spune el. „Avem o propunere importantă legată de dronele noastre.”

Trump a fost întrebat dacă acest acord l-ar interesa.

„Da, am fi interesați”, a răspuns el. „Avem o mulțime de drone în acest moment. Ne construim propriile drone, dar cumpărăm drone și de la alții, iar ei (Ucraina) produc drone foarte bune.”

Trump spune totuși că un atac ucrainean în interiorul Rusiei ar reprezenta o „escaladare”. Când a fost întrebat dacă administrația sa ar permite Kievului să atace în acest fel, el răspunde: „Vom vorbi despre asta”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE