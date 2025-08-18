Informația a fost dezvăluită de Bild, conform Sky News. După conversația cu liderul de la Kremlin, președintele american va relua discuțiile cu liderii veniți la Casa Albă.

Inițial, președintele SUA a spus că îl va suna pe liderul rus după întâlnirea cu Volodimir Zelenski și cei 7 lideri europeni de la Washington.

Amintim că Volodimir Zelenski se află luni la Washington, împreună cu lideri europeni, pentru a susţine poziţia Kievului, după ce Trump l-a somat să accepte concesii în urma summitului din Alaska.

La Casa Albă se află preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, primul ministrul al Italiei Giorgia Meloni, premierul britanic Keir Starmer, preşedintele finlandez Alexander Stubb, secretarul general al NATO Mark Rutte şi preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

